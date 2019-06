Nedtur for Brøndby: Mukhtar ude

Mens Niels Frederiksen forberedte sig på U21-kampen mod Østrig ved EM i Italien, var de to nye hjælpetrænere, Martin Retov og Jesper Sørensen, på træningsbanen torsdag til Brøndbys første officielle træning.

Her var et par ’nye’ ansigter i skikkelse af talenterne Peter Bjur, Mads Hermansen og Jesper Lindstrøm samt prøvespilleren Formose Mendy.

Til gengæld var Brøndbys største profil – Hany Mukhtar – ikke at se på træningsbanen.

Tyskeren var blevet i omklædningsrummet for at cykeltræne, fordi han stadig er skadet. Mukhtar gik glip af de to sidste kampe mod OB og Randers og er slet ikke parat til at begynde træningen på lige fod med holdkammeraterne.

- Jeg har en skade under min ene fod og kan være ude i op til fire uger endnu. Det er ærgerligt, men også vigtigt at blive helt spilleklar, siger Hany Mukhtar til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Det er for tidligt at sige, om jeg går glip af sæsonpremieren, men jeg vil gøre alt for at blive hurtigt klar, tilføjer Hany Mukhtar.

Det er endnu usikkert om tyskeren rejser med sine holdkammerater på træningslejr i næste uge, hvor der er afgang til Polen på tirsdag. Men det er sikkert, at han ikke kommer i kamp på træningslejren.

- Mit håb er, at min preseason kan begynde, når holdets træningslejr er overstået (omkring 1. juli), pointerer han.

Hany Mukhtar skal i gang med sin fjerde sæson i Brøndby, og han glæder sig til de nye udfordringer med en ny cheftræner ved roret.

- Vi skal igen vise, hvem Brøndby er. Vi skal være klar til at kæmpe og slås for hinanden, fordi vi spiller for Brøndby, siger Hany Mukhtar.

Assisterende træner Martin Retov siger, at der henover weekenden i samråd med den kommende cheftræner, Niels Frederiksen, bliver besluttet om Hany Mukhtar bliver hjemme fra træningslejren.

Det ligner en sæsonstart for Brøndby mod Silkeborg uden Hany Mukhtar.

Vi har tålmodighed

Brøndby skal satse på klubbens egne talenter. Nu skal de omsider have chancen på superligamandskabet.

Torsdag var en start, hvor tre ’nye’ ansigter var med på træningsbanen i skikkelse af målmandstalentet Mads Hermansen samt to offensive kræfter - Jesper Lindstrøm og Peter Bjur.

Men hverken Lindstrøm eller Bjur går med forventning om, at de skal ind og præge Brøndbys superliga-mandskab fra sæsonstart om fire uger.

- For mig handler det om at gribe de få chancer, jeg ved, jeg vil få, siger Peter Bjur, der er søn af tidligere Brøndby-profil, Ole Bjur.

- Jeg ved, jeg skal bygge det hele op fra bunden. Derfor har jeg masser af tålmodighed, tilføjer Peter Bjur.

Jesper Lindstrøm kom til Brøndby som 13-årig fra naboklubben i Vallensbæk. Han kalder det en drøm nu at være en del af førsteholdstruppen.

- Jeg føler mig godt tilpas og ved, at jeg skal have masser af tålmodighed. Det kræver hårdt arbejde at være med på det her niveau, siger Jesper Lindstrøm.

Ingen af de to talenter kommer til at spille hovedroller til at starte med i den kommende sæson. Men der bliver formentlig indhop hist og pist, hvor de får mulighed for at vise deres kvaliteter.

