Nedtur: - Lortefølelse!

Niels Frederiksen tog ikke ordet ’krise’ i sin mund, men alt ved Brøndby-træneren udstrålede netop dette efter nederlaget i Aalborg søndag aften.

- Det er en lortefølelse. Dybt frustrerende, indledte Niels Frederiksen sin tur på krigsstien.

Niels Frederiksen var ikke tilfreds med det, han så fra sit Brødnby-hold i Aalborg. Foto: René Schütze

- Jeg er dybt skuffet over vores præstation, men det er vores niveau lige nu. Der er ikke andet at gøre end at løfte vores niveau på alle parametre. På træningsbanen, skadesfronten og transfermarkedet, lød det fra Niels Frederiksen, der ikke orkede at pege på, at han forlanger den angriber snart fra Carsten V. Jensen.

- Det har jeg sagt 10.000 gange før. Jeg gider det ikke igen.

Daniel Wass blev ofte den lille for Brøndby i sin anden Superliga-kamp. Foto: René Schütze

Annonce:

Til gengæld har Niels Frederiksen fået sig en dansk landsholdsspiller, der er vendt hjem fra Atlético Madrid. Igen spillede Daniel Wass på højre back, hvilket har fået både journalister og eksperter til at stille spørgsmål til, om ikke Wass skal bringes i spil på midten.

- Den første fejl, I begår, er at tro, at I er klogere end mig. Selvfølgelig er det tanker, jeg gør mig, men hvis man ser kampen ordentligt, så styrede Wass kampen fint fra højre. Det en nogle gange nemmere end centralt…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dyk ned i Ekstra Bladets Superliga-univers her:

Brøndbys transfer-jagt: Sådan vil de forstærke sig

Transferbrag lurer i FCK: PC har ét stort skud i bøssen

Kæmpe Brøndby-nedtur: Må undvære stjerner

Nedtur får store konsekvenser: Forventer ekstra milliontab