Nicolai Vallys skifter til Brøndby

Nicolai Vallys er klar for Brøndby. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

De næste fire år skal den formstærke Superliga-spiller tørne ud for Vestegnens fodboldflagskib.

Den dynamiske profil skal sætte ild i Brøndbys offensiv, der har været bovlam de første runder af sæsonen, hvor holdet blot har scoret seks mål i syv kampe.

Den 25-årige superliga-profil er eksemplet på en spiller, der var længe om at slå til i karrieren. Men da det skete, har det foregået i raketfart.

Turen er gået via Skjold i ungdomstiden over Skovshoved i 2. division, siden røg han til Roskilde i 1. division og for tre år siden hentede Kent Nielsen ham til Silkeborg.

Her blev han en markant profil. 10 mål og hele 10 assist gjorde ham til en af ligaens bedste spillere i sidste sæson.

Brøndby har haft den store pung fremme for at lokke Vallys til klubben.

Prisen lander i niveauet 22,5 mio. kr., som Brøndby skal betale til Silkeborg for Nicolai Vallys.

- Nicolai Vallys har udviklet sig til en af Superligaens største profiler, så vi er tilfredse med, at vi her til aften har indgået en aftale med Nicolai.

-Med Vallys får vi en spiller på vej mod sin bedste fodboldalder, og vi glæder os meget over at have ham ombord i Brøndby, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Nicolai Vallys har leveret tre stærke sæsoner for Silkeborg. Her har han udviklet sig til en stor profil. Nu skal han i fremtiden spille for Brøndby. Foto: Claus Bonnerup.

Hovedpersonen glæder sig til udfordringen:

- Jeg er parat til de opgaver og det ansvar, der venter i Brøndby IF. Jeg skal bidrage på og udenfor banen, og det glæder jeg mig meget til. Og nej, jeg har ikke stået på Sydsiden som barn, nærmest tværtimod, men jeg er en voksen mand, og skiftet til Brøndby er et kæmpe skridt i min karriere. Et skridt, jeg er utrolig stolt af, siger Nicolai Vallys.

Nicolai Vallys bliver historiens næstdyreste spiller i Brøndby.

Daniel Agger er stadig historiens dyreste indkøb i Brøndby, da han tilbage i 2014 kostede 26 mio. kr. at købe fri i Liverpool.

Brøndby har i sommerens transfervindue haft den store pung fremme.

Først smed de 10 mio. kr. for Sebastian Sebulonsen, siden købte de Daniel Wass for 13 mio. kr. i Atletico Madrid.

Tirsdag måtte Brøndby igen til lommerne, da Ohi Omoijuanfo kostede 8,5 mio. kr.

Det vil ikke være overraskende, hvis det ligger i aftalen med Vallys, at han kan forvente at blive solgt halvvejs i kontraktperioden. Altså om to år.

Nicolai Vallys træner første gang med sine nye holdkammerater torsdag.

