Carsten V. Jensen forklarede til fredagens træning, at Anis Ben Slimane og Mathias Greve var lige gode om det sammenstød de to midtbaneprofiler havde under en intern træningskamp i tirsdags.

Fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, mener på ingen måde, at tirsdagens episode mellem Anis Ben Slimane og Mathias Greve får konsekvenser for et muligt salg af den tunesiske midtbanespiller

Anis Ben Slimane er i den grad kommet i vælten, efter han tirsdag slog Mathias Greve efter en intern træningskamp i Brøndby.

Til fredagens træning i Brøndby forud for weekendens kamp mod AC Horsens lå meget af fokus også på bataljen mellem de to midtbaneprofiler.

Netop Anis Slimane var et meget varmt navn på rygtebørsen i transfervinduet og var efter sigende tæt på et skifte til fransk fodbold, men det endte altså med, at den tunesiske landsholdsspiller blev i Brøndby.

Ekstra Bladet spurgte Brøndbys fodbolddirektør, om episoden i tirsdags kommer til at have konsekvenser for et fremtidigt salg af Slimane, men det lod ikke til at være holdningen.

- Jeg synes, det er noget pjat at spørge om, men nej det bliver ikke svært.

Hvorfor ikke?

- Jeg bruger ikke mere tid på det nu - undskyld, men nu handler det om fodbold, sagde fodbolddirektøren kortfattet.

Der var smil at spore hos Anis Ben Slimane ved dagens træning. Foto: Jonas Olufson

Carsten V. Jensen var generelt ikke synderligt meget for at snakke om hverken episoden eller konsekvenserne, som han mener, at pressen har gjort til noget, den ikke er.

- Vi skal lige hive det hen, hvor det hører til. Jeg synes, der er nogle heromkring, der har været med til at hive det op til noget, hvor det ikke hører til, siger CV og forklarer, at fodbold er en kontaktsport, og tingene nogle gange kan gå over stregen,

Derudover understregede han også, at begge spillere vil få en konsekvens for deres ageren, men uddyber ikke i hvilket omfang.

De to involverede spillere trænede igen i dag side om side med smil på læben. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet kunne torsdag fortælle, at episoden mellem Greve og Slimane blev anmeldt til politiet tirsdag, men fredag meldte Københavns Vestegns Politi ud, at de ikke rejser sigtelse i sagen.

Derfor havde Carsten V. Jensen ikke lyst til at bruge mere tid på at snakke om sagen.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer, jeg synes, vi har brugt nok tid på det. De to spillere ved godt, at de har været lige gode om det. Og derfor er det, som det er. Nu skal vi spille fodbold, og vi skal ikke bruge mere tid på det, siger han.