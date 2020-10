Nu drømmer de stort i Brøndby

Læs kampreportagen fra Randers-Brøndby her:

Fire på stribe!

RANDERS (Ekstra Bladet): Der var ikke mange, der havde regnet med, at sæsonen 20/21 ville blive Brøndbys.

Nu går Vestegnsklubben på landskampspause med maksimumpoint og den bedste sæsonstart i 15 år som Superligaens suveræne tophold.

Det overrasker selv de folk med de mest blå-gule hjerter.

- Nej, det havde jeg da ikke regnet med. Altså, jeg synes, vi har et kæmpe potentiale i vores trup, men vores målsætning var ni point i de første fire kampe. Nu står vi med fuldt hus, og det er selvfølgelig bare fedt, sagde Jesper Lindstrøm efter sejren i Randers.

Jesper Lindstrøm drømmer om Brøndby-metal efter den perfekte indledning på sæsonen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Selv om der kun er spillet fire runder i denne sæson, så tillader Jesper ’Jobbe’ Lindstrøm sig alligevel at begynde at drømme stort.

- Det er alt for tidligt at stå her og sige, at vi vil spille med om medaljer, men vi spiller fodbold for at vinde, og denne start gør da, at vi begynder at drømme om det. I Brøndby spiller vi altid for at vinde, og jeg er sikker på, at vi kan blive meget bedre end det, vi har vist de første kampe.

Selv om det sjældent er en god idé at skifte på et vindende hold, så er Jesper Lindstrøm alligevel så meget realist, at han sendte en lille besked til fodbolddirektør Carsten V. Jensen:

- Vi har en god og en ung trup, men hvis jeg skal pege på noget, så er vi ikke særlig bredde. Det bliver en lang og tæt sæson, så selv om jeg ikke skal stå og blande mig, så kunne det da være spændende, hvis der kom en ny spiller, inden transfervinduet lukker.

