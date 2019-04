Nu er han i Brøndby

Brøndby IF vil styrke den strategiske udvikling af den sportslige organisation, og til det formål har klubben ansat Mads Davidsen som rådgiver frem til den 31. januar 2020. Det oplyser Brøndby IF tirsdag eftermiddag.

Mads Davidsen har en fortid som U19-træner i netop Brøndby, men mange år har han tilbragt i Kina, hvor han blandt andet arbejdede som direktør i mesterklubben Shanghai SIPG. Nu er han bosat i London, men samtidig skal han altså hjælpe til på den københavnske vestegn.

Mads Davidsen har tidligere været chef på Ebbe Sands kinesiske akademi, så Brøndbys sportsdirektør har et solidt kendskab til sin nyeste kollega.

- Vi er utrolig glade for, at Mads bistår os i den transitionsperiode, vi skal igennem, hvor vi skal optimere vores sportslige organisation. Vi har taget mange skridt i den rigtige retning i de seneste år, og vi forventer, at vi med dette setup styrker sammenhængskraften yderligere, når det gælder transitionen fra talent i Brøndby Masterclass til Superliga-spiller i vores A-trup.

- Det er specielt på dette område samt i den sportsligt strategiske udvikling, at Mads Davidsen skal gøre sin ekspertise gældende i de kommende ni måneders tid som konsulent for os, siger Ebbe Sand til Brøndbys hjemmeside.

Mads Davidsen glæder sig over at kunne hjælpe Brøndby IF.

- Jeg glæder mig over at kunne bistå Brøndby IF med denne opgave og ser meget frem til samarbejdet. For Brøndby IF gælder det om at forløse klubbens store sportslige potentiale ved, at vi gennemgår og ser, hvor vi kan optimere processer og strukturer - både med Superliga-truppen og i hele Brøndby Masterclass - så alle arbejder i samme retning og med den samme vision og strategi foran sig.

- Jeg håber, at mit arbejde, netværk og erfaring fra udlandet kan hjælpe klubben yderligere fremad, så Brøndby IF kommer helt tilbage til toppen af dansk fodbold - og gerne med et internationalt snit, siger han.

Mads Davidsen, der i øvrigt er tidligere skribent på Tipsbladet, starter officielt i Brøndby IF senere på måneden.

