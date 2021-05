Nu forklarer Brøndby: Derfor gjorde de det

Brøndby åbnede pludselig for yderligere fans på stadion, da presset på indgangene blev for stort

Det så voldsomt ud, da banen på Brøndby Stadion efter sidste fløjt blev invaderet af glade Brøndby-fans 2. pinsedag.

Mesterskabet var en kendsgerning, og nu måtte spillere fra både Brøndby og FC Nordsjælland i al hast løbe ud i omklædningsrummene.

De mange menneskers invasion skyldtes et stort pres på portene, forklarer både Brøndby IF og Københavns Vestegns Politi nu.

For menneskemængden udenfor var stor, og i takt med at tiden gik, og det stod klart, at Brøndby ville vinde kampen - og dermed mesterskabet - ville flere og flere blå-gule fans ind på stadion for at deltage i festlighederne.

Derfor valgte klubben i samråd med politiet at åbne for portene for at sikre sig, at ingen kom til skade.

Det fortæller sikkerhedschef i Brøndby IF, Mickel Lauritsen, til TV 2 Sporten.

- Da kampen nærmede sig sin slutning, og stillingen var 2-0, og mesterskabet var få minutter væk, kom der et enormt pres på portene på vores indgange, især ved Sydsiden (den ene endetribune, red.). Ved slutfløjt var presset på portene ved Sydsiden blevet så stort, at vi i dialog med politiet og myndighederne besluttede at åbne portene ved Sydsiden for at undgå voldsomme personskader, skriver han i en sms.

En version der bekræftes af politiet.

Det så voldsomt ud

Der var på grund af coronarestriktioner kun tilladt et begrænset antal tilskuere på stadion, men et storskærmsarrangement i Brøndby-Hallen i nærheden samt fanmarchen op til kampen betød en stor gruppe Brøndby-fans på parkeringspladsen under kampen.

De mange glade fans på banen blev i løbet af en halv times tid eskorteret op på tribunerne, så plænen var ryddet til medaljeoverrækkelsen en halv times tid senere.

Mickel Lauritsen medgiver, at situationen så voldsom ud. Han understreger dog, at beslutningen blev taget i tæt samarbejde med myndighederne.

Nu er klubben og politiet gået i gang med at evaluere på det for at undgå lignende situationer i fremtiden, når/hvis Brøndby skulle gå hen og skabe den begejstring blandt fans igen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Kulturministeriet, men de henviser til Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, som i skrivende stund ikke er vendt tilbage.