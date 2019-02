Nu forklarer Brøndby fyringen

Brøndby IF har i dag sagt farvel til cheftræner Alexander Zorniger. På klubbens hjemmesiden forklarer sportsdirektør Ebbe Sand, hvorfor man har valgt at tage afsked med den tyske cheftræner.

- Vi havde alle håbet, at vi efter vinterpausen kunne genfinde det spil og Brøndby DNA, vi manglede i efteråret, men vi kan konstatere, at vi desværre ikke har set en positiv udvikling i spillet, siger Ebbe Sand.

- Klubben har samtidig i en længere periode haft en række snakke med Alexander om, hvordan vi sammen kunne løfte Brøndby IF ind i næste strategiperiode og sikre, at vi sammen fortsat kunne udvikle klubben i den rette strategiske retning. Selvom Alex har rigtig meget at byde ind med, så er vi og bestyrelsen i dag kommet til den konklusion, at vi desværre må sige farvel til Alex.

Midlertid løsning klar onsdag

Sportsdirektør Ebbe Sand ønsker, at Brøndby bevarer spillestilen under den kommende træner. Han forventer at kunne melde en midlertidig trænerløsning ud senest onsdag.

- Vores måde at tænke fodbold på ændrer sig ikke ved, at vi nu siger farvel til Alexander. Brøndby IF valgte i sin tid Alexander som cheftræner, da hans spillestil netop tog afsæt i måden, vi som klub ønsker at spille fodbold på. Vi kommer derfor naturligvis fortsat til at være tro mod strategien og Brøndby IF’s måde at spille fodbold på.

- Vi skal underholde vores fans og give folk valuta for pengene, uanset om de er på stadion eller følger med hjemmefra. Nu skal vi have noget af den spilleglæde tilbage, som vi så så meget af i forrige to sæsoner, så vi igen kan glæde vores trofaste fans. Deres støtte til klubben igennem et svært efterår og opstart på foråret har været fantastisk, lyder det på klubbens hjemmeside.

Anfører: Det føles uvirkeligt lige nu

Her tager Superliga-holdets anfører også afsked med træneren.

- Det føles uvirkeligt lige nu. Vi er nødt til at takke coach rigtig meget for det, han har bragt klubben og taget med hertil som træner. Det har været fantastik, og han vil for altid være en del af historien i Brøndby IF, for han vandt det første trofæ i ti år.

Brøndby-anfører Benedikt Röcker i nærkamp med Esbjergs Adrian Petre. Vestjyderne vandt kampen 2-1. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Jeg vil sige på holdets vegne, at han har gjort hver eneste spiller bedre og hele tiden arbejdede for at gøre alle bedre – først holdet og så spillerne individuelt bedre. Vi skylder ham en stor tak, siger Benedikt Röcker, der også peger på spillernes andel i de manglende sportslige resultater. Holdet har i forårets to Superliga-kampe kun hentet et point.

- Min holdning er, at hvis en træner bliver fyret, så har spillerne et stort ansvar i den fyring. Han fik os til at tro på, at vi kunne række ud efter mesterskaber og trofæer. Det skal vi vise, at vi kan, siger anføreren.