Nu handler Brøndby: Henter offensivt es i tysk fodbold

Svenske Simon Hedlund er tæt på et skifte til Vestegnen fra 2. Bundesliga-klubben Union Berlin

Brøndby er tæt på at kunne præsentere vinterens første forstærkning.

Ekstra Bladet erfarer, at klubben fra Vestegnen er blevet enige med Union Berlin om svenske Simon Hedlund, og aftalen forventes offentliggjort i nærmeste fremtid.

25-årige Hedlund kan spille på begge kanter, men kan også blive makker med Kamil Wilczek helt i front.

Han er på ingen måde en udpræget angriber, men hans hurtighed ville kunne gøre sig godt sammen den polske goalgetter.

Hedlund har en fortid i svenske Elfsborg, hvor han var klubkammerat med den tidligere Brøndby-kaptajn Johan Larsson. I den svenske klub var han både med til at vinde mesterskabet og en pokaltitel.

2. Bundesliga-klubben Union Berlin købte ham i sommeren 2016 for omkring seks mio. kr., og de to første sæsoner blev det til mange kampe.

I sommer skiftede hovedstadsklubben træner, og Urs Fischer har ikke set Hedlunds vej.

I denne sæson er han blot startet inde i fire kampe, og i de sidste kampe før jul var svenskeren end ikke i truppen.

Berliner Zeitung skrev tidligere på dagen, at Hedlund ikke tog med sin klub på træningslejr, og at han formentlig var tæt på at lave en aftale med Brøndby.

Formentlig kan nu fjernes fra den sætning: Simon Hedlund skifter til Brøndby.

