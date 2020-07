Nu kan de ikke undvære Mikael i Brøndby

Som angriber skal du gribe de chancer, du får. I en klub som Brøndby får du ikke mange af slagsen, hvis du ikke slår til.

Mikael Uhre var havnet som reserven. Det var ikke ham Niels Frederiksen først tænkte på, når han satte sit hold.

Men coronapausen blev på mange måder godt for Uhre, fordi han gearede op for sin træningsmængde.

Derfor er cheftræneren henover foråret kommet på andre tanker. Specielt efter Uhre blev skiftet ind og udlignede mod FC København.

Med Simon Hedlund og Samuel Mraz i coronakarantæne, kan Frederiksen nu ikke komme uden om Mikael Uhre. Og nu får de to konkurrenter svært ved at sende Uhre ud på bænken, hvor han har tilbragt meget tid i sæsonen.

Tre scoringer i 4-0 sejren over FC Nordsjælland var en udnerstregning af, at pilen i sandhed har peget opad for angriberen efter genstarten.

- Det har gået mig lidt på, at jeg ikke har scoret flere mål. Men når man får tillid, giver det også selvtillid, forklarer Brøndbys tremålsskytte.

Mikael Uhre blev hyldet på Brøndby Stadion efter sine tre scoringer. Men dagens største bifald modtog Kasper Fisker, da han fik comeback efter 11 måneders fravær. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har aldrig mistet troen på min chance nok skulle komme. Men jeg ved også, at det i en stor klub som Brøndby handler det om at udbytte de muligheder, der opstår, siger Mikael Uhre.

Men også Simon Tibbling leverede en stor indsats. Han scorede og var med i yderligere en scoring. Det var midtbanefræseren blot anden kamp fra start siden august sidste år.

På trods af, at Mikael Uhre blev hyldet af de små 5000 tilskuere, fik Kasper Fisker aftenens største bifald. Brøndby yndlingen fik comeback efter en times spil oven på 11 måneders skadespause.

- Hårene rejste sig på mig. Når du giver lidt af dig selv til Brøndby, får du bare så meget igen. Det er derfor jeg holder så meget af den her klub, siger Kasper Fisker.

