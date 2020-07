Nu må de spille igen

Brøndby kan igen gøre brug af Simon Hedlund og Samuel Mraz, som ifølge klubbens hjemmeside er udtaget til søndagens superligakamp mod AaB.

Test viste i slutningen af juni, at Hedlund og Mraz var smittet med coronavirus, selv om begge var symptomfrie.

Ugen efter afleverede de begge negative test og trænede sammen med resten af Brøndby-truppen.

Alligevel fik de ikke lov at spille kamp, hvilket ærgrede Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

- Hedlund og Mraz returnerende fra deres isolation i mandags og er i løbet af ugen blevet undersøgt af uafhængige speciallæger ud fra et forsigtighedsprincip, og her er tilbagemeldingen til os, at de begge er sunde og raske.

- Dette har vi løbende informeret Divisionsforeningen og det lægefaglige ekspertudvalg om, men de har i går aftes meddelt os, at de ikke mener, at vi kan have de to spillere med i kamp før næste uge, sagde han til klubbens hjemmeside 9. juli.

Under fraværet af Hedlund og Mraz har Brøndby hentet fire point. Efter et nederlag på 0-2 til AaB vandt de blå-gule 4-0 over FC Nordsjælland og spillede 0-0 mod FC København.

Brøndby er på fjerdepladsen i Superligaens mesterskabsspil med otte point op til AGF på tredjepladsen.

