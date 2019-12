Nu mærker Brøndby presset

- Det var en kamp, hvor det slet ikke var nødvendigt for os at tabe, mener Niels Frederiksen

For to uger siden begyndte Brøndby at kigge opad i tabellen efter sejren over Esbjerg. Det skete efter den femte sejr i træk.

Siden har Niels Frederiksens tropper tabt til både AGF og FC København. Nu er afstanden minimum ni point til de to tophold. Og nu handler det i højere grad for Brøndby om at bide sig fast i tredjepladsen, hvor flere hold byder sig til i den tætte jagt på bronzemedaljen.

- Jeg kan være halvsmart at sige, at vi nu hverken kigger opad eller nedad, men indad. Vi har kun fokus på den næste kamp. Og her er det vores plan at besejre FC Midtjylland, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-træneren var henvist til tribunen i Parken efter udvisningen mod AGF. Han sad sammen med fodbolddirektør Carsten V. Jensen og direktør Ole Palmå, mens Martin Retov styrede Brøndby fra bænken.

Den rolige og velafbalancerede Brøndby-træner havde det skidt med at sidde på tribunen, og han var bitter over, at FCK til sidst trak det længste strå.

Der var en lille infight efter Michael Santos gik hårdt til Marvin Schwäbe i Brøndby-målet. Det endte dog kun med to advarsler - til Andreas Maxsø og Michael Santon. Foto: Lars Poulsen.

Havde fortjent mere

- Vi havde fortjent mere end, hvad vi fik. Det her var en kamp, der ikke var nødvendig for os at tabe. Vi havde flest chancer før pausen og burde have scoret mere end det ene mål, mener Niels Frederiksen.

Deri havde han ret. For Brøndby havde flere store chancer før pausen og sluttede samtidig stærkt af med et par store muligheder i slutfasen. Simon Hedlund brændte, det samme gjorde Simon Tibbling.

Simon Hedlund scorede faktisk, men målet blev underkendt for offside. En meget tvivlsom kendelse.

- Når man ser på statistikken, er vi faktisk meget effektive. Normalt har vi ikke behov for mange chancer for at score, forklarer Niels Frederiksen, der altså mod FCK fik set et Brøndby-mandskab brænde mange store, åbne chancer.

Morten Frendrup havde mange dueller mod Carlos Zeca. Det unge Brøndby-håb leverede en fin præstation og er lige nu foran Simon Tibbling og Lasse Vigen. Foto: Lars Poulsen.

Frendrup frem i hierarkiet

På trods af nederlaget, så er der også lyspunkter hos Brøndby.

Siden Josip Radosevic blev skadet, har Morten Frendrup fået chancen. Og den har han i sandhed grebet den.

Det unge stortalent leverede en ny, solid indsats centralt for Brøndby i Parken. Han stod i skyggen af Carlos Zeca, men hvem gør ikke det i superliga-regi.

- Morten Frendrup fortsætter med at vise et højt niveau. Og lige nu er han foran Lasse Vigen og Simon Tibbling, der også har været skadet og ikke parate til at spille fra starte. Men det er de snart. Men de skal lige nu være dygtige for at slå Morten Frendrup af holdet, mener Niels Frederiksen.

