Nu taler han om Brøndby-exit

Mens de danske ligaer er suspenderet på ubestemt tid, er de i Sverige, hvor de følger kalenderåret, slet ikke gået i gang. Og derfor har Johan Larsson heller ikke spillet en gældende kamp siden december.

Og det er slet ikke til at sige, hvornår de i Sverige kommer i gang. Det handler som i resten af verden om, hvordan pandemien udvikler sig.

Johan Larsson, der spillede ni kampe i Superligaen for Brøndby i efteråret, har talt med svenske Expressen om karrieren de sidste år.

- Mine fire år i Brøndby var fantastiske. Vi vandt cuppen og vandt dermed den første titel i 10 år. Og så var vi snublende nær at vinde ligaen. Jeg er stolt over den tid, siger Johan Larsson om sin første af to ophold i Brøndby til mediet Expressen.se.

Foto: Jens Dresling

Svenskeren forlod Brøndby i januar 2019, hvor han skiftede til Guingamp på en fri transfer. Her var han bare et halvt år, og klubben rykkede i sommeren 2019 ud af den franske liga.

- Frankrig var et fejlvalg - det var ikke det rette valg. Det blev slet ikke det, jeg havde tænkt, siger han.

Så da Johan Larsson i sommer vendte tilbage til Brøndby, håbede han på at kunne fortsætte takterne fra første tid i klubben, men sådan gik det ikke. Og det er nok også en del af forklaringen på, at parterne gik hver til sit i vinterpausen, selv om BIF holdt døren åben for klubbens tidligere kaptajn.

- Det var skønt at komme tilbage til Danmark. Men meget havde ændret sig under det halve år, jeg var væk. Der var en ny træner, ny sportschef, og en del af staben var udskiftet. Det var et herligt skridt at komme tilbage til trygheden i Brøndby, men sportsligt blev det ikke, som vi havde tænkt, siger Johan Larsson.

Johan Larsson har seks landskampe på cv'et for Sverige - han har fået en treårig aftale med IF Elfsborg.

