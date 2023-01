Nu vælter pengene ind

Brøndby får tilført et lån på 111,5 mio. kr. senere på ugen som et led i ejerskiftet i klubben

Brøndby har udsigt til et minus op til 30 mio. kr. i 2022.

På trods af et år med røde tal på bundlinjen, er der optimisme og tro på fremtiden på Vestegnen.

Mandag blev Jesper Sørensen ansat som ny træner og senere på ugen bliver pengekassen fyldt op.

Jan Bech Andersen har solgt de fleste af sine Brøndby-aktier. Han får 142,9 mio. kr. udbetalt senere på ugen. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby har nemlig udsigt til at få udbetalt halvdelen af det lån på 223 mio. kr. – altså 111,5 mio. kr. – som Global Football Holdings og Jan Bech Andersen stillede klubben i udsigt ved ejerskiftet.

- Vi skal forhåbentligt ikke bruge alle pengene i januar, siger formand Jan Bech Andersen med et skævt smil og direkte henvisning til, at der kommer til at ske ting og sager på transfermarkedet, hvor Brøndby skal ud at investere.

Hvornår de resterende 111,5 mio. kr. bliver udbetalt, vides ikke, men Global Football Holdings, der nu sidder på aktiemajoriteten i klubben, og Jan Bech Andersen har sikret klubbens ledelse, at lånet kommer til udbetaling i løbet af 2023.

Jan Bech Andersen tror ikke Brøndby skal bruge alle 223 mio. kr. i januar, som han og de nye hovedaktionærer, Global Football Holdings, har stillet i udsigt. Foto: Lars Poulsen.

Jan Bech Andersen får i øvrigt også sidst på ugen udbetalt sit vederlag efter salget af sine Brøndby-aktier. Han kan se frem til 142,9 mio. kr.

Det er langtfra det beløb i niveauet 275 mio. kr., som han har investeret i Brøndby i løbet af de seneste ni år.

Men han ejer stadig i omegnen af ti procent af aktierne. Og det betyder, at der er håb forude, hvis det sportsligt kommer til at gå godt og aktiekursen stiger.

Så kan han i en stille stund håbe at hive et millionbeløb ud i tilfælde af salg af de sidste ti procent af aktierne.