Ny angriber på vej på Brøndby

Superligaklubben Brøndby fortsætter den høje aktivitet i transfervinduet.

Denne gang er klubben tæt på at leje den slovakiske angriber Samuel Mraz hos Empoli FC.

Det skriver den italienske klub på sin hjemmeside.

Brøndby har med lejeaftalen sikret sig en købsoption på den 22-årige slovak.

Om slovakken er en afløser for eller makker til Kamil Wilczek vides endnu ikke. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Ifølge B.T. og Tipsbladet gælder lejeaftalen foreløbig for resten af den indeværende sæson.

Samuel Mraz kom til Empoli for et år siden, men er ikke lykkes med at slå igennem på det italienske Serie B-hold. Således er det blot blevet til seks optrædener for klubben med et enkelt mål til følge.

I forårssæsonen har han været lejet ud til italienske Crotone, der ligeledes spiller i Serie B.

