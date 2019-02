Ny Brøndby-chef aflyser træning: - Lige nu er det ikke nødvendigt

Mens Alexander Zorniger for længst er fortid i Brøndby, har spillerne og den nye trænerstab indstillet sig på nye tider på Vestegnen.

Onsdagen bød kun på et træningspas i stedet for de planlagte to.

- Lige nu er det ikke nødvendigt at træne to gange. Det vigtigste lige nu er, at spillerne står sammen på banen. De laver også en social sammenkomst onsdag. Og det er vigtigt de får plads til det, forklarer den midlertidige cheftræner, Martin Retov.

Onsdag aften har anfører Benedikt Röcker samlet spillerne til aftensmad og Champions League.

- Det er vigtigt, vi står sammen i den situation, vi befinder os i, forklarer han.

Ebbe Sand og Martin Retov ser til under onsdagens træning. Foto: Lars Poulsen

Skal skabe tryghed

Martin Retov skulle hverken spørge konen eller betænke sig, da Ebbe Sand tilbød ham jobbet.

- Brøndby er min klub. Jeg var ikke et sekund i tvivl, da muligheden opstod, forklarer han.

Han var glad for det, han så på træningsbanen onsdag, hvor humøret var højt og smilene brede, mens forårssolen tittede frem.

- Den vigtigste opgave for os er at skabe tryghed og bringe spilleglæden tilbage. Spillerne skal finde den glæde og tænke på, at de har verdens bedste job. De skal have en følelse af, at de er dygtige til det, de laver, forklarer Martin Retov og uddyber:

- Det er begrænset, hvad vi kan ændre på så kort tid. Det er nuancer i spillet og lidt taktisk. Men det er indlysende, at vi skal stabilisere defensiven. Vi har lukket for mange mål ind.

- Men det er mit klare håb, at vi kommer til at se en anden gejst og indstilling. Spillerne ved godt, at det slet ikke har været godt nok i de to første kampe, påpeger han.

Martin Retov har en forventning om, at han i fællesskab med Matthias Jaissle kan indfri klubbens to målsætninger for sæsonen. Først en plads i top-6 og siden en plads i top-3, når sæsonen er slut.

- Det er altid et stort pres at være i en klub som Brøndby. Med den trup vi har tror jeg på top-3, siger Martin Retov, der også satser på at forsvare pokaltitlen.

Humøret skal tilbage i Brøndby-truppen, der nu ledes af Martin Retov (bagest) og Mathias Jaissle. Foto: Lars Poulsen

