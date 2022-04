Ny Brøndby-nedtur

Da Brøndby havde vundet ni kampe i træk for et par uger siden, var de en del af guldkampen.

Ja, i hvert fald på papiret.

For reelt har de forsvarende danske mestre ikke været en del af mesterskabskampen.

På den måde har det været et ’falsk’ billede af virkeligheden.

0-1 mod Randers var andet nederlag i træk for Brøndby. Et nederlag, der for alvor åbner bronzekampen på vid gab.

Thomas Thomasbergs tropper har i hvert fald meldt sig ind i det kapløb.

Vito Mistrati blev matchvinder med et mål før pausen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Når Brøndby aldrig for alvor har været inde i guldkampen, er det offensive fundament alt for skrøbeligt efter afgangen af topscorer Mikael Uhre.

Det bedste eksempel på en spiller, der har svært ved at finde fodfæste efter Mikael Uhres afgang har været Simon Hedlund.

I sidste sæson otte mål og ti assist – i øvrigt flest af alle med Jesper Lindstrøm. I denne sæson ét mål og seks assist.

Men han har været helt ved siden af sig selv i foråret.

Mod Randers var han sendt på bænken. Som et klart udtryk for, at han formmæssigt er i en bølgedal.

Han kom ind efter pausen, hvor han det meste af tiden spillede venstre vingback.

Han havde flere offensive aktioner, men han træffer bare de forkerte beslutninger på grønsværen.

Sigurd Rosted kom for sent, da Vito Mistrati blev matchvinder. Brøndby fik andet nederlag i træk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Helt generelt kommer der alt for få mål fra de offensive Brøndby-spillere. Men det er ikke fordi Brøndby ikke tilspiller sig mulighederne.

Den tunesiske landsholdsspiller Anis Ben Slimane havde flere gode muligheder mod Randers.

Til gengæld virker Marko Divkovic og Carl Björk ikke som angrebsformationen, Brøndby udelukkende skal satse på i slutspillet. Det vi så mod Randers var langtfra imponerende.

De har ikke spillet meget sammen og derfor er den fælles spilforståelse endnu ikke optimal.

Hvis Brøndby skal forsvare grundspillet bronzeplads, skal anfører Andreas Maxsø også op i gear. Den præstation han leverede mod Randers, var blandt sæsonens svageste.

Blas Riveros havde enkelte gode tilløb, men det løb ofte ud i sandet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

En sammenbidt Niels Frederiksen kan med rette forvente mere af sine spillere end, hvad de viste mod Randers.

Vito Mistrati blev matchvinder. Og han har nu gennem flere sæsoner været en markant profil i Randers. På mange måder er det besynderligt, at han stadig er at finde i Kronjylland.

Men et agentskifte for nyligt kan måske opfylde udlandsdrømmen i året, hvor han runder de 30 år.

Han scorede mod Brøndby og havde tilløb til flere gode muligheder undervejs. Den dynamiske offensivspiller har tekniske færdigheder på et fint niveau, men han evner også at positionere sig i de rigtige områder.