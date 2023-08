Ny Brøndby-spiller landet: Til lægetjek

Brøndby er millimeter fra at hente Yuito Suzuki, der torsdag aften landede i Danmark og fredag skal gennemgå et lægetjek

Brøndby har før været ret så sikker på, at en ny spiller ville tage flyet og lande i Danmark.

Sådan endte det ikke med at gå med målmanden Leopold Wahlstedt, der i stedet tog turen til det engelske England, men denne gang er den god nok.

Brøndby er således meget tæt på at have hentet sommerens fjerde forstærkning, efter japanske Yuito Suzuki torsdag aften landede i Københavns Lufthavn. Det fremgår af billeder fra lufthavnen, hvor spilleren også skrev autografer til flere fans, der var mødt op.

Som Ekstra Bladet forstår det, er Suzuki dermed kun et obligatorisk lægetjek fra at kunne kalde sig ny spiller på Vestegnen. Det finder sted fredag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sportsdirektør Carsten V. Jensen har med al sandsynlighed fundet en ny spiller til sin offensiv. Foto: Jonas Olufson

Spiller til offensiven

Den 21-årige offensiv spiller blev i starten af ugen kædet sammen med Brøndby, og den japanske klub Shimizu S-Pulse har da også meddelt, at Yuito Suzuki har forladt klubben for at flyve til Europa.

Suzuki er en offensivspiller, der kan figurere på alle tre offensive positioner i et tremandsangreb.

I foråret var han udlejet fra Shimizu S-Pulse, der spiller i den næstbedste fodboldrække, til Strasbourg i Frankrig.

Her blev det til tre kampe med en enkelt scoring til følge.

Yuito Suzuki har allerede opnået 83 kampe for sin klub i J. League, der er den bedste liga i Japan. Shimizu S-Pulse rykkede dog ud af den bedste japanske liga efter sidste sæson.

Brøndby har fået en sløj start på Superliga-sæsonen, hvor det er blevet til én sejr og to nederlag.