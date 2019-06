Ny Brøndby-træner: Her er min plan

BRØNDBY (Ekstra Bladet): På sit U21-landshold har den kommende Brøndby-træner Niels Frederiksen ingen spillere fra sin nye klub.

Talentarbejde skal med andre ord have et ordentligt los bagi, når han overtager roret på, hvad han betegner som 'Danmarks fodbold-flagskib'.

- Ambitionen er at gøre vejen fra akademiet til førsteholdet kort. Det skal naturligvis gøres uden at gå på kompromis med de sportslige målsætninger, siger han i kølvandet på offentliggørelsen af sin ansættelse.

Hvis man ser på Brøndbys trup nu, er den så for gammel og udenlandsk?

- Udgangspunktet er, at nationalitet og pas ikke er afgørende. Det afgørende er niveau og kvalitet. Når det så er sagt, har det aldrig været en ulempe at have en god kerne af danske spillere. Måske spillere med nordisk baggrund. Det er selvfølgelig noget af det, vi kigger på.

- Brøndby er en stor klub, der har høje ambitioner om at spille internationalt. I sådan en klub skal der også være udenlandske profiler.

Men hverken Frederiksen eller sportsdirektør Ebbe Sand vil sætte navne på, hvem der skal ud, eller hvem der kommer ind i truppen. Sikkert er det, at Benedict Röcker, Nicolai Laursen, Benjamin Bellot og Casper Hauervig er færdige, mens det lange forsvarstalent Joel Kabongo er langtidsskadet.

Pres fra fans

Gennem sin trænerkarriere har Niels Frederiksen stået overfor ledelsespres, men han har aldrig oplevet det enorme pres, en rasende fansektion kan fremprovokere.

Kan de gå hen og blive en hæmsko for dig?

- Prøv at høre, Brøndbys fans er et aktiv for klubben. De gør et fantastisk job og hjælper spillerne inde på banen. De skal have lov til at have de holdninger, de har. Det er derfor, man er fan.

- Vi skal nok få skabt de resultater, som fansene synes er fornuftige, og få klubben til at fungere, som de synes, er den rigtige.

I dine tidligere klubber har du ikke været vant til det store tilskuerpres. Hvad forventer du dig af det?

- At komme til det danske fodboldflagskib Brøndby med store forventninger er noget af det, jeg synes er spændende. Det bliver bakket op af en fanskare, der er fantastisk til at lave en stemning på lægterne.

Niels Frederiksens blå bog Læs mere om Niels Frederiksen her: * Navn: Niels Frederiksen. * Født: 5. november 1970 (48 år). * Nationalitet: Dansker. * Træneruddannelse: - 2001: UEFA A-licens. - 2011: UEFA Pro Licens. * Uddannelse uden for fodbolden: Kandidatgrad i økonomi, Syddansk Universitet. * Karriere uden for fodbolden: - 2008-2011 underdirektør i Dansk Bank. * Trænerkarriere: - 1990-1996: B 1913 (ungdomstræner). - 1997-2005: B 93 (ungdomstræner). - 2005-2006: B 93 (talentchef). - 2006-2008: Lyngby (U19 + talentchef). - 2009-2013: Lyngby (cheftræner). - 2013-2015: Esbjerg (cheftræner). - 2015-2019: Danmarks U21-landshold (cheftræner). - 2019- : Cheftræner for Brøndby IF. Kilder: Dansk Boldspil-Union. Vis mere Luk

Har travlt

Med fredagens sejr over Randers spillede Brøndby sig i Europa League-kvalifikationen, og derfor er der kort tid til, at Frederiksen skal igennem sin første test.

- Jeg skal have sat mit aftryk tidligt og hurtigt. Vi skal ud og spille europæisk allerede, inden Superligaen starter, siger han til Ekstra Bladet.

- Så den største udfordring bliver vel, at vi får travlt. Alt skal være på plads, men vi hviler på et godt fundament, så jeg skal ikke ind og lave revolutioner på den måde.

Hvad er succeskriteriet i Europa?

- Problematikken er, at vi har en ambition om at nå gruppespillet. Selvfølgelig. Men vi ved godt, at vi træder ind i turneringen som useedet. Derfor får vi en svær lodtrækning.

- Så det er ikke noget, vi bare lige gør. Det er ambitionen, men du får mig ikke til at sige, at hvis vi ikke når gruppespillet, så er det en fiasko.

