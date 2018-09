Ny dom: Brøndby mister tilskuerafsnit

Brøndby ankede Fodboldens Disciplinærinstans første dom, som lød på en bøde og en betinget fratagelse af retten til at spille en hjemmekamp med tilskuere.

Nu er der kommet en endelig kendelse fra Fodboldens Appelinstans, og den fratager klubben ret til at have et fanafsnit i førstkommende udekamp mod AC Horsens.

Straffen kan både tages i Superligaen, eller hvis de to hold skulle mødes i pokalturneringen inden.

Bøden, som var på 200.000, står ved magt.

Kendelsen kommer efter kampen i sidste sæsons slutfase, hvor Brøndby spillede 2-2 i Horsens og reelt smid gulvet i hænderne på FC Midtjylland.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Flere Brøndby-tilhængere invaderede banen, og der blev også brugt pyroteknik.

- Appelinstansen finder, at der er tale om helt uacceptabel adfærd fra Brøndby I.F.’s fans, lyder det blandt andet i kendelsen.

Der er dog også ros til Brøndby for at tage hånd om problemet.

- Det må anses for formildende omstændigheder, at Brøndby I.F. har identificeret flere af de pågældende urostiftere med den virkning, at Brøndby I.F. har givet 12 personer karantæne, samt udleveret oplysninger om yderligere 6 personer til AC Horsens med henblik på udstedelse af afgifter og/eller karantæne til disse.

Appelinstansen har derudover vurderet, at sanktionen ikke have uforholdsmæssige økonomiske konsekvenser for AC Horsens.

