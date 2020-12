Ny kontrakt ikke på ønskelisten

Om seks måneder udløber Niels Frederiksens kontrakt med Brøndby. Men det er ikke afklaret om han fortsætter som cheftræner.

Træneren har om end ikke skabt mirakler med Vestegnens stolthed, så har han i denne sæson skabt et tophold, der har hentet to point i snit.

Mens Carsten V. Jensen har haft fat i sparekniven på spillerfronten, så har Niels Frederiksens mandskab på imponerende vis leveret resultater på grønsværen.

Michael Uhre har spillet en vigtig rolle for Niels Frederiksen i denne sæson. Scoringen mod SønderjyskE var den sjette i sæsonen. Foto: Lars Poulsen.

Bemærkelsesværdige resultater. Brøndby ligger nummer ét nu, men kan dog give afkald på førstepladsen mandag. Målsætningen om top tre er slet ikke længere urealistisk på Vestegnen

Inden 2-1 sejren søndag mod SønderjyskE havde Niels Frederiksen en ønskeliste for efterårets sidste tre kampe.

- På den ønskeliste stod, at Anis (Ben Slimane) skulle have en succesoplevelse, fordi han har behov for det efter en downperiode. Så jeg er rigtig glad for, han leverer et flot indhop og bliver matchvinder, siger Niels Frederiksen.

- På din ønskeliste står der vel også en kontraktforlængelse med Brøndby?

- Det står der sådan set ikke. Derudover er det nogle private ting, der står på den liste, siger Niels Frederiksen med et skævt smil.

- Du føler vel ikke, at det stiller dig dårligere, sådan som det lige nu går på banen for Brøndby?

- Hvis man som fodboldtræner gerne vil have et job, er det en klar fordel at vinde kampe, svarer Niels Frederiksen, der senest straks efter nytår ventes at få afklaret sin fremtid på et møde med fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Brøndby har grund til at juble for tiden. Sejren over SønderjyskE sender Vestegnens stolthed til tops i Superligaen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Brøndby hev en smal 2-1 sejr i land mod SønderjyskE. Afgørelsen faldt først sent.

- Sejren var fuldt fortjent. Vi dominerede og skabte de fleste chancer, sammenfatter Niels Frederiksen.

- Går I nu efter guldet?

Niels Frederiksen slår en latter op, og så svarer han:

- Vi har en målsætning om top tre, og det indbefatter også at ligge nummer et.

- Lige nu kigger jeg ikke så meget på tabellen. Vi har spillet for få kampe. Jeg kigger mere på vores pointsnit. To i snit er rigtig fint. Kan vi bevare det, så slutter vi i toppen.

Niels Frederiksen kalder præstationen for sæsonens bedste, fordi Brøndby leverede stærkt over samtlige 90 minutter mod et tam SønderjyskE-mandskab.

