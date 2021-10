Ny politi-strategi skabte kaos

Vestegnens Politi følte sig efter kampen tvunget til at sende FCK-fansene fra Glostrup til Brøndbyøster Station, fordi fansene på strækningen blev angrebet før kampen

Der herskede kaotiske tilstande uden for Brøndby Stadion i området omkring Park Allé og på Højstens Boulevard efter Brøndby havde vundet 2-1 over FC København.

Det gjorde ikke situationen bedre, at politiet valgte at ændre strategien, da det ikke gik helt efter planen at bugsere FCK-fansene fra Glostrup Station til Brøndby Stadion før pausen.

Vestegnens Politi valgte således at ændre planerne, da FCK-fansene var kommet til Brøndby Stadion søndag eftermiddag.

Det har ikke været muligt at få en ansvarlig hos Vestegnens Politi i tale, men i en skriftlig kommentar, skriver Vestegnens Politi til Ekstra Bladet:

Det skabte problemer på Park Alle og Højstens Boulevard, da alle FCK-fansene pludselig skulle samme vej Brøndbys fans efter opgøret. Foto: Kenneth Meyer.

”Tidligt i forløbet var der overvejelser om at bruge Glostrup Station i forbindelse med afgang (efter kampen).

Men blandt andet forløbet op til kampen, hvor FCKs fanoptog blev forsøgt angrebet på ruten fra Glostrup Station, gjorde, at man gik tilbage til den normale rute – altså at bruge Brøndbyøster Station.”

Da Brøndby i sidste uge sendte et nyhedsbrev ud til sine 16.000 sæsonkortholdere, var det med en klar opfordring om ikke at benytte Glostrup Station både før og efter opgøret mod FC København i søndags.

”Undgå derfor at bruge Glostrup Station i din transport til og fra stadion, da området vil være svært tilgængeligt for Brøndby-fans i længere perioder”

Men den melding viste sig altså at blive problematisk, fordi Vestegnens Politi valgte at sende FCK-fansene i retning mod Brøndbyøster Station.

Vestegnens Politi turde ikke lade FCK-fansene ledes fra stadion tilbage til Glostrup Station efter kampen, fordi der havde været problemer på vejen til stadion før kampen. Foto: Kenneth Meyer.

Det betød flere sammenstød mellem Brøndby og FCK-fans på strækningen fra Park Allé til Brøndbyøster Station.

- Det var vores klare opfattelse, at Brøndby-fans skulle undgå at benytte Glostrup Station både før og efter opgøret, oplyser Christian Schultz, kommunikationschef i Brøndby.

- Nu ser vi frem til et møde med Vestegnens Politi og FCK, hvor vi kan evaluere hele forløbet før og efter kampen, tilføjer han.

