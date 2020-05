Ny sponsor i Brøndby IF

Brøndby IF har indgået en sponsoraftale med Danske Spil for de kommende tre år. Det oplyser parterne onsdag formiddag i en pressemeddelelse.

De kommende tre sæsoner vil Oddset på forskellig vis være synligt i forbindelse med kampe i Superligaen og Gjensidige Ligaen, som er landets bedste fodboldrække for kvinder, hvor Brøndby IF også er repræsenteret.

- Normalt når man indgår en aftale af denne kaliber, så markeres det ved en fælles underskrifts- og fotoseance, afsluttet med et solidt håndtryk, men det har vi undladt denne gang på grund af corona-epidemien. I stedet har vi underskrevet hver for sig, men det ændrer ikke ved, at det forsegler en fantastisk aftale, både hvad angår det indholdsmæssige og det økonomiske, siger Ole Palmå, der er administrerende direktør i Brøndby IF, og fortsætter:

- Aftalen løber de kommende tre år og gælder ikke blot vores Superliga-mandskab, men også for vores kvinder i Gjensidige Ligaen. Med den succes Brøndby IF’s kvindehold har haft igennem mange år, og det momentum kvindefodbold oplever i disse år, så er jeg sikker på, at vi vil se flere og flere partnere og sponsorer, som ser værdien i at være til stede i både herre- og kvindefodbold. Det er et stærkt signal at sende.

- Brøndby IF og Danske Spil er begge vores samfundsansvar bevidst og hjælper derfor på en række forskellige områder uden for fodboldens og sportens verden, både lokalt og nationalt. Fællesskabet er en drivkraft for begge vores forretninger, og det er netop fællesskabet, som skaber værdi i denne aftale.

Brøndby IF er på fjerdepladsen i Superligaen.

