Ny stor bøde til Brøndby

Det kommer slet ikke som et chok.

Brøndby får endnu en bøde for pyro-teknik. Denne gang for derbyet mod FC København 8. maj, hvor der blev indberettet i omegnen af 100 affyringer af romerlys og røgbomber.

Det er klubbens bøde nummer 21 fra den netop afsluttede sæson, og de runder derfor en kedelig milepæl.

Der er nemlig blev tildelt bøder for over to millioner kroner fra 2021/22-sæsonen til Brøndby fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Det præcise tal lyder nu på 2.060.000 kroner.

Og der er stadig sager fra kampe, som mangler at blive behandlet. Bøderegnen er med andre ord slet ikke slut for Brøndby.

I slutningen af maj forsikrede Brøndbys direktør, Ole Palmå, over for Ekstra Bladet at de mange bøder ikke vil påvirke transferbudgettet, men at det stadig påvirker klubben.

- Vores transferbudget er ikke påvirket af bøderne, men det er klart, at for hver bøde vi får, så vil der alt andet lige værre færre penge på bundlinjen, når året er gået og det rammer på den måde hele klubben, hvilket irriterer os alle, sagde han dengang.

Ekstra Bladet har dækket Brøndbys bøderegn indgående. Du kan læse mere om de mange bøder, Ole Palmås reaktion og få et indblik i Disciplinærinstansen arbejdsproces HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Yussuf Poulsen deler stor nyhed

Holgers millioner: Så meget tjener han

Mæhle festede med kendt DJ: - Hamrende sjovt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I'm just a fat crook from Queens" som meddeler, og med FBI som dirigent, blev en række af fodboldens gangstere sat bag tremmer. Her er femte afsnit af Blodbold.