Ny triumf: - Stort øjeblik

Kamil Wilczek er for andet år i træk årets spiller i Brøndby IF.

Polakken blev lørdag aften hyldet ved klubbens årsfest, hvor han blev præsenteret med prisen. Han vandt prisen foran holdkammeraterne Dominik Kaiser og Josip Radosevic.

Kamil Wilczek glæder sig over prisen, som de frivillige i klubben har stemt om.

- Det er et stort øjeblik for mig. Jeg er meget glad for at blive valgt som årets spiller i Brøndby IF, og jeg ser frem til flere gode øjeblikke med klubben.

- Det er en vigtig kåring, så jeg er meget stolt over at modtage den, og over at folk har stemt på mig. De er meget tæt på klubben, og de vil kun det bedste for Brøndby IF. Så at blive kåret som årets spiller i klubben, betyder rigtig meget for mig, siger Kamil Wilczek ifølge Brøndbys hjemmeside.

Kamil Wilczek er for andet år i træk kåret til årets spiller i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Wilczek bliver blot den anden spiller i klubbens historie, der vinder prisen to år i træk. Det gjorde Michael Krohn-Dehli også i 2010 og 2011.

I denne sæson er Kamil Wilczek de blågules topscorer med 16 mål på 16 Superliga-kampe.

Brøndby IF kårede samtidig årets kvindelige spiller, og her vandt Nanna Christiansen.

Milliardæren bag AGF's stadiondrøm startede med Brøndby-aktier

Revolution i Brøndby: Sådan ser fremtiden ud