Ny udmelding: Brøndby dropper leverpostejs-spillere

Carsten V. Jensen har snart været i jobbet én måned, men han har endnu ikke vist handlekraft på transfermarkedet.

Han var med på råd, da Tobias Børkeeiet blev hentet i Stabæk kort før hans tiltræden, men siden har klubbens nye fodbolddirektør ikke haft travlt med hverken at købe eller sælge fra en trup, hvor et par spillere er i overskud.

Samtidig har Carsten V. Jensen et krav fra bestyrelsen om spillersalg for 17 mio. kr. her i sommerens transfervindue, men nu slår han fast, at det ikke er sikkert Brøndby opfylder den målsætning.

- Det er vigtigt, vi træffer gode beslutninger på den lange bane. Beslutninger, der kan hjælpe Brøndby. Det kan så godt koste os lidt her og nu, forklarer Carsten V. Jensen og signalerer dermed, at det ikke er sikkert Brøndby kommer i mål på transferfronten.

Kun markante forstærkninger

Hans fornemste opgave er at få Brøndby til at hænge sammen som én klub. Som et kollektiv, hvor alle trækker i samme retning. De senere år har der været større afstand mellem amatørafdelingen og det professionelle selskab.

- Vi skaber ikke sammenhæng i Brøndby med en transfer eller to. Vi har tidligere set, at man har forsøgt at toppe holdet med en eller to transfer i håbet om kortvarigt at få resultater.

- Vi kigger i langt højere grad på at skabe sammenhæng i tingene og få en stærk gruppe. Det er den vej, vi skal gå for at styrke os på længere sigt, forklarer han.

I jagten på succes spiller økonomien en væsentlig faktor. Brøndby er slet ikke i samme liga som eksempelvis FC København. Der er langt færre midler at rutte med på Vestegnen.

- Hvis vi ikke kan lave markante forstærkninger, så bliver det bare leverpostej. Og det gider vi ikke. Så vil vi hellere se på vores egne spillere, så som Jesper Lindstrøm og Anton Skipper. Der er ingen grund til bare at fylde på.

- Men det er klart, hvis den rigtige spiller er på markedet, skal vi være klar til at slå til, påpeger han.

Besar Halimi og Ante Erceg er to spillere, der slet ikke har fået spilletid i denne sæson, og de er formentlig ikke i Brøndby, når vinduet lukker 2. september.

- Når Halimi og Erceg ikke spiller, er det tegn på en vis styrke i truppen. Det er fint, hvis der ryger noget ud, men lad mig understrege: Vi er ikke desperate, siger Brøndbys fodbolddirektør.

Mukhtar bliver

Han lover nærmest Brøndbys fans, at klubbens største profil, Hany Mukhtar, ikke forsvinder i sommervinduet.

Tyskeren har været skadet, men har den seneste uge trænet med truppen. Han er klar til at træde ind meget snart.

- Mukhtar er lige om hjørnet. Det begynder at ligne noget med ham. Han kan snart hjælpe os igen.

- Der er altid interesse for en særlig type som ham, men jeg tror nu, at Mukhtar er her i Brøndby i efteråret, fastslår Carsten V. Jensen.

