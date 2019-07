Nye Brøndby-bosser på jagt: Her er transfer-ønskerne

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Niels Frederiksen håber på i hvert fald to forstærkninger, inden transfervinduet lukker.

Den nye Brøndby-træner vil gerne have en venstre back og en kantspiller mere, og klubbens nye fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, er på opgaven.

- Truppen er sammensat ud fra, hvordan man spillede tidligere. Jeg vil gerne have kanter, men når man ser på truppen, er der ikke mange, der har kantposition som deres primære position.

- Så der kunne der godt mangle noget, og det skal være en, der har lidt fart og kan score mål, lød det fra Niels Frederiksen, der også vil have et supplement til Anthony Jung på venstre back:

- Vi har kun ’Tony’ i venstre side. Jeg har løftet sløret for, at vi godt kunne finde på at spille med ham i midterforsvaret indimellem, og så kommer der til at mangle en venstre back.

Det var en hård dag på kontoret for Kent Nielsen og Silkeborg. Foto: Lars Poulsen

Den tidligere U21-landstræner er startet overbevisende på Vestegnen, og det var rosende ord, som hans spillere hørte i omklædningsrummet efter 3-0-sejren over Silkeborg:

- Jeg sagde til dem, at det ikke bare var en sejr. Det var en overbevisende sejr efter en moden og professionel præstation.

- Det er ikke, fordi vi skal lave revolutioner, men der er ting, der er anderledes nu, og det giver lidt ekstra medvind med gode resultater.

I Silkeborg-lejren var skuffelsen til at overse. De var ikke i nærheden af at score og skulle ret beset være glade for ’kun’ at tabe 3-0.

- Vi sled og slæbte, men tabte på manglende evner. Det var en hård kamp for os, og det blev hurtigt op ad bakke, konstaterede oprykkernes træner, Kent Nielsen, hvis håb for denne sæson er at undgå en retur til 1. division:

- Vores mål er at blive nummer ti. Det ville være fantastisk.

