Nye detaljer: 25-årig mand stod bag

En 25-årig mand bliver fremstillet i grundlovsforhør efter at have truet FCK-trøjerne af tre personer i et S-tog søndag aften

Det var en mand på 25 år, som søndag truede sig til tre FCK-trøjer i S-toget efter Brøndbys nederlag søndag til FCK i Parken.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter, hvor det også fremgår, at manden fremstilles i grundlovsforhør klokken 10.30 torsdag.

I grundlovsforhøret vil en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle manden, der er sigtet for tre røverier i S-toget.

Han meldte sig selv til Københavns Politi onsdag, efter at politiet havde bedt vidner og ofre om at rette henvendelse til ordensmagten.

- Gerningsmanden har her til eftermiddag selv henvendt sig til politiet, han er sigtet og klargøres til fremstilling i morgen, skrev politiet.

For lidt mere end to år siden blev en række FCK-fans smidt i fængsel for en lignende episode, hvor der dog også var fysisk vold involveret. Den sag kan du læse mere om her.

- Tag den fucking trøje af

I videoen, der kan ses i toppen af denne artikel, ser man FCK-fanen blive truet af en mand i en gul trøje.

- Tag den fucking trøje af, eller jeg smadrer dig, lyder ordren.

Inden da havde to andre FCK-fans fået samme trussel.

- Det var mega ydmygende. Især når der sidder så mange mennesker, og man sidder der i bar mave, fortalte ofret i sagen, der ønsker at være anonym, mandag til Ekstra Bladet.

- Jeg tager trøjen af og sidder så der i bar mave. Jeg prøver så at tage min hættetrøje på. Den slår han så ud af min hånd.

- Det var virkelig ubehageligt. Han truede med knytnæve, lød det.

Ud over røveriet i S-toget har politiet blandt andet rejst syv sager om vold mod tjenestemænd og en hærværkssag mod de Brøndby-fans, der ødelagde 120 sæder inde i Parken.

- Vi har allerede sigtet en del personer i de forskellige sager, og vi fortsætter efterforskningen, så vi kan få flere stillet til regnskab for de ting, der foregik i forbindelse med kampen, lød det fra vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi i en pressemeddelelse onsdag.

