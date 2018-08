Nyt om Brøndbys mareridts-aften: Her falder dommen

Der var rigeligt at tale om efter den famøse 2-2-kamp mellem AC Horsens og Brøndby i næstsidste spillerunde af den forgangne Superliga-sæson:

Kulissen var enestående, Kjartan Finnbogason scorede to gange i sin sidste hjemmekamp for værterne, og gæsterne smed - måske - mesterskabet på målstregen.

Alt det blev der bestemt også talt om, men hætteklædte mænd på banen, smadrede stole, slåskampe og en kvinde, der måtte køres på sygehuset med hjernerystelse, kom til at fylde mere, end hvad godt er.

Selv hovedpersonen Finnbogason hæftede sig ved balladen snarere end sine mesterskabsafgørende mål.

- Jeg er chokeret over det, der skete efter kampen. Det er det, der fylder mest lige nu, sagde han.

Siden er der gået knap tre måneder, uden kampen og dens efterspil har kostet parterne en disciplinær dom.

Det opstod stor kaos, da kampen i Horsens var blevet fløjt af. Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix

Det er usædvanligt lang behandlingstid, men det varer ikke ret meget længere. Det slår formanden for Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, fast.

- Der er en åben sag på Horsens-Brøndby, og den er lige på trapperne. Det bliver afgjort i næste uge, forventer jeg. Når jeg kan sige det så relativt præcist, er det, fordi vi har et møde i disciplinærudvalget, siger Hjortskov til tipsbladet.dk.

Det er ikke, fordi han og de øvrige medlemmer af udvalget har ligget på den lade side de seneste tre måneder. I mellemtiden er der faldet kendelse i seks andre sager, der fandt sted samme dag eller senere end Horsens-Brøndby.

- Men hvad er så forklaringen?

- Der har været noget dokumentations-indhentning, som har taget noget tid. Det er forklaringen, siger Hjortskov.

- Hvad dækker det over?

- Det dækker over, at vi indhenter redegørelser fra kampens dommer og fra klubberne. Nogle gange skal vi have nogle supplerende oplysninger på baggrund af de redegørelser, vi modtager, og det er bare det, der er tale om her.

Disciplinær-formanden oplyser desuden, at der endnu ikke er oprettet en sag på weekendens københavnske derby.

