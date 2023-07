OB overrasker på Vestegnen: Slår Brøndby takket være to kanon-kasser

Brøndby er ekstremt skuffet.

Det kan der ikke være to meninger om. Jesper Sørensens mandskab har nemlig lige tabt med 1-2 til OB.

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Der skete ikke det vilde inden pausen, men det lavede Nicolai Vallys om på efter pausen, da han sendte hjemmeholdet på sejrskurs.

Kort efter udlignede Alasana Manneh på et direkte frispark, inden Bashkim Kadrii ødelagde muligheden for fest på Vestegnen, da han scorede et flot sejrsmål for fynboerne dybt inde i overtiden.

Herunder kan du se Ekstra Bladets karakterer fra kampen: