Øv, Brøndby: Slet ikke klar

De Brøndby-fans, der glæder sig til at se Andrija Pavlovic i kamp, kan godt finde tålmodigheden frem.

For den 26-årige serber står bestemt ikke lige foran debuten i den blå-gule trøje. Og slet ikke allerede søndag mod Horsens. Her vil han slet ikke være i truppen.

Onsdag var han – i høj sol – på træningsbanen i Brøndby sammen med de nye holdkammerater, men også i forening med Ahron Thode, Brøndbys fysiske træner. Han har fået en specialopgave: Bring Pavlovic i form hurtigst muligt.

Andrija Pavlovic ved onsdagens træning i Brøndby. Det handler om at få fysikken på plads. Foto: Lars Poulsen.

Ingen kampe i et halvt år

- Det mest sandsynlige er, at vi regner med Pavlovic efter landskamppausen i oktober. Det udelukker ikke, at han kan spille et kvarter mod Randers næste fredag.

- Vi vidste godt, vi fik en spiller, der hverken er i kamp- eller fodboldform. Vi skal være fornuftige og ikke stresse, så han løber ind i unødvendige skader, siger Niels Frederiksen til Ekstra Bladet.

Pavlovic har ikke spillet en kamp siden 8. marts, hvor lejeopholdet i APOEL på Cypern sluttede brat, fordi den cypriotiske turnering blev stoppet.

Siden har han kun trænet for sig selv ’hjemme’ i Rapid Wien, fordi han ventede på et klubskifte.

Andrija Pavlovic var med i en del af spiløvelserne ved onsdagens træning. Han får sandsynligvis først debut efter landskamppausen i oktober. I bedste fald bliver der et kvarters spilletid næste fredag i Randers. Foto: Lars Poulsen.

Et spændende projekt

Den 26-årige angriber ser ingen problemer i skiftet til Brøndby, selv om han har været to år i FCK.

- Det her er en professionel beslutning, jeg har truffet, fordi det er godt for min karriere. Og så trives min familie rigtig godt i Danmark.

- Fodboldmæssigt passer Superligaen rigtig godt til mig, fordi der er meget fysik og mange dueller, forklarer Andrija Pavlovic

Sportsligt blev det Brøndby, fordi projektet med mange unge talenter tiltaler ham.

- Det er spændende, hvad Brøndby har gang i. Men det passer også rigtig godt til mig at spille på et hold med to angribere, siger Pavlovic, der erkender, at fysikken først skal på plads.

- For mig er det vigtigste at komme i fodboldform. Jeg skal bygges op. Det går den rigtige vej.

- Når jeg er i form, så har jeg meget at tilbyde Brøndby. Jeg har flere end 50 europæiske kampe og stor erfaring. Jeg er en bedre spiller, end da jeg som 22-årig kom til FCK, mener Andrija Pavlovic.

Så brager Superligaen løs: Fattig-Brøndby finder smutvej

Lønningerne styrtdykker i Brøndby