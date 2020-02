Offensiv Brøndby-udmelding: Han skal til EM, Åge

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

ALGARVE (Ekstra Bladet): Hvis man siger farvel til de største profiler, bliver holdet så automatisk profilløst? Eller vokser andre sig til den status?

Det kommer Brøndby til at finde ud af i denne forårssæson, hvor holdet har taget afsked med spillere som Kamil Wilczek, Dominik Kaiser og Hany Mukhtar.

Nogen skal træde i karakter, og det mener man i Brøndby, at der er folk, der kan.

Særligt manden i midten af forsvaret, Andreas Maxsø, kan vise sig vigtig for Brøndby. Han har netop fået anførerbindet, men står det til fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, så burde han komme i spil til den EM-trup, som Åge Hareide skal samle til slutrunden på hjemmebanen.

Det fortæller han under Brøndbys træning i Portugal.

- Det er selvfølgelig en position med stor konkurrence og mange gode spillere, men nu kender jeg jo nogle af de spillere, som er med inde omkring det landshold, og jeg kan ikke se, hvor Maxsø ikke kan konkurrere.

Carsten V. Jensen har store forvetning til den nye anfører. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Han har jo været med omkring landshold før og spillet slutrunde i U21-regi.

- Han har været i udlandet og kommet tilbage her til, og er der nogen, der skal kendetegne stabile præstationer i Brøndby, så er det ham.

- Han går altid på arbejde for at forbedre sig. Jeg har sjældent set noget lignende. Jeg siger til de andre unge mennesker: Hvis du mangler noget inspiration i forhold til, hvad der skal til, så kig på Maxsø.

- Jeg kan ikke se, hvorfor han skulle holde sig tilbage i kampen om stopper-pladserne til EM-slutrunden.

Lidt overrasket

Da første af Brøndbys to træningspas er forbi, vandrer Maxsø fra banen til hotellet. Han lyder lidt overrasket over den udmelding fra fodbolddirektøren.

- Det må jeg ærligt indrømme: Det har jeg slet ikke tænkt på overhovedet. Jeg fokuserer på Brøndby, og man skal selvfølgelig gøre sit bedste for at komme i betragtning. Jeg tager en dag ad gangen og forbliver i nuet.

- Der er rimelig mange gode spillere på den position på landsholdet, og de spiller i de bedste ligaer i verden. De står nok først i køen umiddelbart.

Maxsø førte for første gang holdet på banen som anfører mod Norrköping. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han er ny anfører i klubben efter denne træningslejr, hvilket han er stolt over. Han har før båret anførerbindet i FC Nordsjælland, da Patrick Mtiliga var skadet, men nu er han førstevalg til opgaven.

- Det er et stort ansvar, som, jeg føler, jeg er klar til at tage. Efter vi mistede et par store profiler, som også tog ansvar, så var jeg måske den næste i rækken sammen med nogle andre, der skal steppe op. Ligesom jeg selv skal steppe op.

Den 25-årige forsvarer kom til klubben i september efter nogle sære ophold hos tyrkiske Osmanlispor, schweiziske FC Zürich og tyske KFC Üerdingen. I Brøndby har han fået en aftale til sommeren 2023 - og nu også roret og kaptajnrollen.

