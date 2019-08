Officielt: Brøndby forstærker bagkæden

Brøndbys forsvar har ikke imponeret i store dele af den nye sæson. Specielt omkring midtstopperne har Brøndby været sårbare.

Men nu bliver der hentet forstærkning til bagkæden.

Klubben har hentet den 25-årige Sigurd Rosted. Han har fået en fireårig aftale med skiftet fra belgiske Gent.

Her var han reelt kasseret af klubbens danske træner Jess Thorup, der slet ikke har benyttet nordmanden i denne sæson i ligaen. Han har blot spillet 70 minutters Europa League fodbold i slutningen af juli. Derfor er det ikke en stopper i optimal kampform, der kommer til Vestegnen.

Nu kommer han til Brøndby med stort mod på udfordringen.

- Jeg er en hurtig, spillende stopper, der også er målfarlig. jeg er klar til at spille i weekenden, udtaler Sigurd Rosted til Brøndby Indefra. Han spillede i sidste sæson 29 kampe og scorede fem mål for Gent i den bedste belgiske liga.

Nu skal han tage konkurrencen op med Hjörtur Hermannsson og Anton Skipper om spilletid i Brøndby-bagkæden. For med købet af Sigurd Rosted ligger det i luften, at Paulus Arajuuri får løbepas.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen slog i hvert fald fast søndag, at hvis der kom en ny stopper ind i klubben, ville det sandsynligvis også betyde afsked med Paulus Arajuuri.

Den finske stopper var i sidste uge på besøg i en cypriotisk klub for at se på forholdene. Hans kontrakt udløber til vinter, og finnen har ingen fremtid på Vestegnen.

Alt tyder på, at Arajuuri snart pakker kufferten. Det cypriotiske medie kerkida.net skriver, at Paulus Arajuuri ventes at skrive under med Pafos FC inden for 24 timer.

Det interessante bliver nu om Sigurd Rosted kommer til at skubbe Anton Skipper ud på bænken.

Sigurd Rosted kommer fra norske Kjeldsås og skiftede siden til Sarpsborg 08, hvor han fik sit gennembrud før salget til belgiske Gent. Han har lavet en aftale med Brøndby frem til sommeren 2023.

