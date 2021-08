Officielt: Brøndby henter norsk forsvarsspiller

De danske mestre fra Brøndby har forstærket sig i midterforsvaret med den 20-årige nordmand Henrik Heggheim. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside og på de sociale medier:

Ekstra Bladet kunne tidligere mandag berette, at Heggheim var kommet til Danmark for at gennemgå det obligatoriske lægetjek, men det er altså overstået, og nordmanden har skrevet under på en fireårig kontrakt med de blå-gule.

Selv om nordmanden først i april forlod teenageårene, skal han øjeblikkeligt kæmpe med om spilletid, mener Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen:

- Henrik er med sine 20 år relativt ung, men han har spillet som fast mand for Viking, og vi ser ham allerede nu som en af de bedste skandinaviske forsvarsspillere i aldersgruppen.

- Vi er glade for at have lykkedes at få tilknyttet Henrik på en lang kontrakt, da vi ser et stort potentiale, som vi sammen skal forløse over de kommende år.

- Vi får i Henrik en stærk og hurtig forsvarsspiller med kvaliteter på bolden, og som med det samme vil øge konkurrencen blandt stopperne, siger fodbolddirektøren til Brøndbys hjemmeside.

Midtstopperen får nummer tre på ryggen. Han må dog vente lidt med at støde til træningen i Brøndby, for i disse uger er han rejst med det norske U21-landshold, der møder Østrig og Estland i EM-kvalifikationen.

Brøndby har haft en travl sommer på transfermarkedet, siden klubben i maj fejrede sit første guld i Superligaen siden 2005.

Klubben har sagt farvel til profiler som Jesper Lindstrøm, Anthony Jung og Marvin Schwäbe.

Ind er Mathias Greve, Kevin Tshiembe og Christian Cappis blandt andre kommet foruden den norske nyerhvervelse Heggheim.

Før landskampspausen ligger Brøndby på ottendepladsen i Superligaen med syv point.