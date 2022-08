Officielt: Brøndby henter norsk målmaskine

Brøndby henter den 28-årige norske angriber Ohi Omoijuanfo. Det bekræfter klubben på dens hjemmeside.

Han skal bringe Brøndby ud af det aktuelle dødvande, hvor holdet slider med at finde vejen til netmaskerne.

Seks mål i syv kampe fortæller alt om den scoringskrise, klubben befinder sig i.

Men hvad er det så, Brøndby har investeret i?

Det er en notorisk målscorer, der nu skal føre sig frem på Vestegnen. Topscorer sidste sæson i Tippeligaen med 27 træffere i 29 kampe. Aktuelt står han noteret for 12 mål i 24 kampe for Røde Stjerne.

Ohi har ikke sine største styrker som opspilsstation, men til gengæld er han en eminent boksangriber, der er dygtig til at stå de rigtige steder i feltet. Han er ekspert i at score de lette mål. Oftest sker det med højrebenet, men hovedspillet er heller ikke helt værst.

Selv om han er 188 cm høj, er han meget hurtig. Og ikke kun på de første meter. Det kan vække minder hos Brøndby-fansene om de 'gamle' Uhre-dage for ikke så længe siden.

Med Ohi på toppen kan Brøndby altså nu igen få mulighed for at satse på hurtige omstillinger.

Ohi Omoijuanfo har nigerianske rødder. Han er dog født og opvokset i Norge. Han kommer fra indvandrerområdet Holmlia i nærheden af Oslo. Et område, der minder om Rosengård i Malmö, som også er et sted for indvandrerfamilier.

Brøndbys nye angriber debuterede i en alder af blot 16 år og 300 dage, hvilket gør ham til den næstyngste debutant i Tippeligaen nogensinde.

Men han var længe om for alvor at slå til i hjemlandet. Det var først, da han kom til Stabæk i 2017, at karrieren for alvor tog fart. 17 scoringer i 27 kampe afslørede, at han var en dygtig og kompetent afslutter.

Efter at have scoret seks mål i fire kampe stillede Ohi op med en t-shirt med påskriften: "100 procent Jesus".

Et klart signal om, at han er stærkt troende.

- Jeg stoler på, at Jesus har en plan for mig. Han betyder meget for mig og min familie, sagde Ohi Omoijuanfo til VG efter den gode periode på grønsværen for fem år siden.

Ohi Omoijuanfo er ikke en type, der udelukkende går efter pengene. Det kom til udtryk i 2018, hvor han fik tilbud fra kinesiske klubber. De stod klar til at betale ham 10 mio. nettokroner om året.

Men han afviste at drage til Kina, fordi han ikke mente, at det ville gavne hans karriere.

Året efter i 2019 blev han kåret som 'Årets Forbillede' i norsk fodbold.

