Officielt: Brøndby henter ny stjerne

Brøndby henter den 20-årige ghaneser Emmanuel Yeboah fra rumænske CFR Cluj på en fireårig aftale.

Det oplyser klubben fra den københavnske vestegn på sin hjemmeside.

- I Yeboah får vi en stor og stærk offensivspiller, der kombineret med sin pågåenhed kan begå sig på de fleste offensive positioner, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

- Med tilgangen af Yeboah går vi ind og styrker konkurrencen blandt vores forreste positioner fra dag et.

Den 20-årige offensivspiller står noteret for 53 kampe for rumænske Cluj, hvor det er blevet til fem scoringer og tre oplæg.

Emmanuel Yeboah selv ser frem til at tørne ud for Brøndby.

- Jeg er som spillertype arbejdsom, pågående og kæmper for mit hold, og som person er jeg ambitiøs og nysgerrig på at lære om alt mellem himmel og jord, siger Yeboah.

- Jeg glæder mig derfor til at lære mine holdkammerater og trænerstaben godt at kende, og så glæder jeg mig bare til at komme ud og spille foran fansene.

Brøndby skriver på klubbens hjemmeside, at nyindkøbet får trøje nummer 99.