Officielt: Brøndby henter Sebastian Sebulonsen

Tidligere på dagen kom det frem, at Brøndby IF var tæt på sommerens første indkøb, og nu er det officielt.

Den 22-årige nordmand Sebastian Sebulonsen er skiftet til vestegnsklubben på en fireårig aftale.

Det skriver Brøndby IF på deres hjemmeside.

Brøndby nævner ikke noget om prisen på deres nye højre back, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Brøndby 10 millioner kroner til norske Viking for deres nye mand.

- Vi har fulgt Sebastian længe og set, hvordan han løbende har udviklet sit spil, og nu mente vi, at tiden var den rette. Sebastian er en dynamisk højreback, som kan komme ind på holdet og bidrage til spillet i begge ender af banen. Vi er derfor glade for at få tilknyttet Sebastian og ser frem til, at han allerede træner med fra i morgen (fredag, red.), siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Den nye nordmand ser også frem til livet i Superligaen.

­- Min gode kammerat Henrik (Heggheim, red.) har fortalt mig meget om de gode forhold, der er i klubben, den flotte stemning til kampene, og hvordan Superligaen er som liga. Det har været hele pakken, der har tiltalt mig, så da muligheden opstod, var jeg klar. Fansene vil lære, at jeg er ambitiøs og vil vinde, og jeg kommer til Brøndby IF for at skaffe resultater til klubben, siger han til Brøndbys hjemmeside.

Sebastian Sebulonsen får trøjenummer 2 i Brøndby.

Han har spillet 66 kampe for Viking, hvor han har scoret 10 mål og er en fast del af det norske U21-landshold.

Han kan få debut, når AGF kommer på besøg på Brøndby Stadion i første runde af Superligaen på søndag.