Officielt: Brøndby køber ind

Brøndby IF er kommet i gang på transfermarkedet.

Således har de hentet den norske midtbanespiller Tobias Børkeeiet fra Stabæk på en femårig, der løber fem år frem.

Det skriver klubben på Twitter.

Velkommen til Brøndby IF til Tobias Børkeeiet - den norske midtbanespiller har skrevet under på en 5-årig kontrakt #Brøndby pic.twitter.com/dD12C3qyO2 — Brøndby IF (@BrondbyIF) 5. juli 2019

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger løber prisen i 10 millioner kroner.

Klubbens nye nummer 42 ser frem til nye udfordringer på vestegnen.

- Det føles godt. Det er et skridt op for mig, og jeg glæder mig virkelig til at komme i gang.

- Brøndby IF er en af de største klubber i Norden, og der er ambitioner om at spille med i toppen hvert år og være med i Europa. Jeg har læst en del om klubben, siden jeg fik at vide, at Brøndby IF var interesseret, og jeg glæder mig til at spille med klubben fantastiske fans i ryggen, siger han til klubbens hjemmeside.

Årets gennembrud

I forrige sæson blev den unge nordmand nomineret til årets gennembrud i den norske Eliteserie efter en flot debutsæson. Siden da er det blevet til i alt 37 kampe i den blå trøje med tre oplæg til følge.

Han er desuden en fast bestanddel af det norske U-20 landshold.

Siden transfersvinduets åbning har han været rygtet til Holland, hvor både PSV og Ajax har været nævnt, men nu skal han altså slå sine folder i Brøndby.

