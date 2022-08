Officielt: Daniel Wass skifter til Brøndby

Skrantende Brøndby har sikret sig en markant forstærkning til at komme ud af den tunge sæsonstart.

Landsholdsspilleren Daniel Wass har således besluttet at vende snuden hjem til Danmark og Brøndby, hvor den professionelle karriere begyndte. Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

- Vi er rigtig glade for at kunne byde Daniel velkommen hjem til Brøndby IF efter mange år i udlandet. Vi har længe været i dialog med Daniel om muligheden, og vi har været enige om, at når timingen var den rigtige, så ville både Daniel og Brøndby IF være klar, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der tilføjer at Daniel Wass selv har gjort en del for at skiftet kunne blive en realitet.

Ligesom også ejer Jan Bech får et par taknemmelige ord med på vejen.

Ekstra Bladet er til stede ved Daniel Wass' første træning. Foto: Jonas Olufson

Foto: Jonas Olufson

Foto: Jonas Olufson

Daniel Wass har fået en treårig aftale i Brøndby og siger dermed farvel til La Liga og Atlético Madrid og, hvortil han skiftede fra Valencia i vinter, da cheftræner Diego Simeone akut manglede en højre back.

- Min familie og jeg har denne sommer haft et stort ønske om at vende tilbage til Danmark, og for mig er der kun én klub i Danmark, som jeg kan se mig selv spille for, og det er selvfølgelig Brøndby IF.

- At skiftet nu er blevet muligt, er jeg utrolig lykkelig for, og jeg vil gerne takke Atlético Madrid for at jeg i dag kan kalde mig Brøndby-spiller, siger Daniel Wass, der får trøjenummer 10 i Brøndby.

Trods sine 33 år er han ikke i tvivl om, at han kan leve op til fansenes forventninger.

- Jeg har spillet mange år i udlandet, og nu glæder jeg mig til at komme tilbage til de fodboldbaner, hvor karrieren for alvor startede. Jeg har stadig meget at give af og føler, jeg kan bidrage på banen og uden for banen. Nu er alt fokus på at komme godt i gang med træningen og blive en del af truppen.

Daniel Wass skiftede fra Brøndby til Benfica i 2011, og karrieren har siden sendt ham forbi franske Evian, Celta Vigo, Valencia og altså Atlético Madrid.

Han er i skrivende stund på vej til første træning med sine nye holdkammerater. Ekstra Bladet er til stede ved træningen.

