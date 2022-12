Officielt: GFH gennemfører køb af Brøndby IF

Det har på ingen måde været nogen hemmelighed, men nu er det officielt, at den amerikanske virksomhed Global Football Holdings køber aktiemajoriteten i Brøndby IF.

Det skriver klubben i en selskabsmeddelelse.

'Den foreløbige og ikke-bindende sammentælling af acceptblanketter viser at GFH har modtaget gyldige accepter af Tilbuddet for 285.166.367 aktier svarende til 50.00000001% af Brøndby IF’s aktiekapital og samlede antal stemmerettigheder,' lyder det i selskabsmeddelelsen.

Med andre ord er aktiemajoriteten Brøndby IF nu på amerikanske hænder - præcis som forventet.

Jan Bech Andersen offentliggjorde i oktober, at man havde solgt aktiemajoriteten i klubben til amerikanske investorer.

Planerne om salget af Brøndby IF blev allerede annonceret i 28. oktober.

- Brøndby IF er en klub med en unik identitet, et langvarigt engagement i lokalmiljøet og utrolige fans, der skaber en forrygende atmosfære til hver eneste kamp. Vi vil videreføre denne arv ikke blot ved at investere i holdet og faciliteterne, men også i lokalmiljøet for at skabe positive forandringer på banen.

- Vi indgår et langsigtet partnerskab med Jan og klubben for at positionere Brøndby IF til løbende at konkurrere om det danske mesterskab og i UEFA-turneringer. Vi er begejstrede og beærede over at blive en del af Brøndby IF, lød det dengang fra Scott McLachlan, Global Head of Football i Global Football Holdings i en meddelelse på Brøndbys hjemmeside.

GFH har annonceret planer om i fællesskab med Jan Bech Andersen at skyde op mod 220 millioner kroner i Brøndby IF.

De nye ejere har forsikret, at navn, farver og klublogo forbliver det samme.