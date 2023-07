Officielt: Slimane til Premier League

Anis Ben Slimane er tabt for Brøndby.

Den 22-årige midtbanespiller skifter til Premier League-oprykkerne fra Sheffield United. Det oplyser superligaklubben torsdag på sin hjemmeside.

Den tunesiske landsholdsspiller har fået en treårig aftale med klubben, der rykkede op fra en suveræn andenplads efter Burnely.

Der er tale om et salg, der indbringer Brøndby et beløb op imod 20 millioner kroner, hvis Slimane opfylder en række betingelser i kontrakten. Derudover har Brøndby sikret sig en videresalgsklausul på 20 procent, hvis Slimane bliver solgt videre i kontraktperioden.

Selv er hovedpersonen svært glad for muligheden for at spille i den bedste engelske fodboldrække.

- Det gør mig virkelig stolt at have været en del af holdet, der bragte mesterskabet hjem til Vestegnen, men at få muligheden for at skifte til Sheffield United og prøve kræfter med Premier League, ja, det er en drengedrøm, der går i opfyldelse, udtaler han til Brøndbys hjemmeside.

Anis Ben Slimane skifter fra Brøndby til Sheffield United, der er rykket op i Premier League. Brøndby får op mod 20 mio. kr. for den tunesiske landsholdsspiller. Foto: Lars Poulsen

Det må siges at være det maksimale, Brøndby kan få ud af den handel med blot ét år tilbage af Slimanes kontrakt.

Brøndby ønskede allerede for et år siden at forlænge aftalen, men det afviste Slimane, der har haft blikket stift rettet mod et udenlandsk eventyr.

Det kommer nu til at foregå på øverste hylde i Premier League. I januar var han inde i billedet i franske Lorient, men her brød forhandlingerne sammen, og det endte ganske uforløst.

Anis Ben Slimane har i foråret kæmpet med spilletiden og er oftest blevet sendt ind fra bænken. Han var udeladt af Brøndbys trup, der i lørdags rejste på træningslejr til England. Det gav god mening, fordi forhandlingerne mellem klubberne på det tidspunkt var meget fremskredne.

Nu er aftalen faldet på plads, så Anis Ben Slimane kan se frem til Premier League-fodbold i den kommende sæson, hvor Sheffield United kommer til at kæmpe for overlevelse i den bedste engelske fodboldrække.

