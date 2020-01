Officielt: Wilczek færdig i Brøndby

Kamil Wilczeks skifte fra Brøndby til den tyrkiske fodboldklub Göztepe er endegyldigt bekræftet.

- Som offentliggjort i går tog Kamil Wilczek til Tyrkiet for at forhandle sine personlige vilkår på plads med tyrkiske Göztepe med henblik på et skifte.

- Tidligere i dag blev parterne enige om de personlige vilkår, og dermed er salget af den polske angriber endeligt bekræftet, oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

