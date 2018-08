Ombejlet Brøndby-stjerne lover troskab: - Der skal et mirakel til

Se også: Brøndby vandt kæmpe drama: Dobbelt målscorer, straffespark og udvisning!

HJØRRING (Ekstra Bladet): Simon Tibbling var søndagens store Brøndby-oplevelse i Hjørring sammen med den dobbelte målscorer, Kamil Wilczek.

Den svenske kreatør lå på 10’er-positionen, som han havde lånt af en restituerende Hany Mukhtar, og det bekom tydeligvis Tibbling vel.

- Jeg befinder mig godt på den offensive midtbane, men en af mine styrker er, at jeg også kan spille 8’er, 6’er eller kant. Men jeg befandt mig godt på banen, og jeg synes selv, præstationen var god. Men det vigtigste er sejren, selv om jeg synes, vi var lidt heldige med de tre point, sagde Simon Tibbling efter 2-1 sejren mod vendelboerne.

Simon Tibbling er en eftertragtet her for udenlandske klubber. Foto: All Over

Midtbanespilleren stod selv fadder til 2-1-scoringen, da han sendte en gudebold i dybden, som Ante Erceg klogeligt lod ligge, så Kamil Wilczek kunne komme fra sin position onside og fordoble føringen.

Men ud over den smukke assist var Simon Tibbling også ganske iøjnefaldende med sine insisterende løb og skarpe stikninger.

Selv om svenskeren kun har været i Brøndby et års tid, så har interessen fra udlandet allerede denne sommer været massiv. Både Montpellier og Saint-Etienne har ifølge de svenske medier fotbollskanalen og fotbolldirekt lagt bud på Simon Tibbling i omegnen af 20 mio. kr.

Det er blevet afvist af Brøndby, og ifølge sportsdirektør Troels Bech, så ligger et salg af den svenske kreatør bestemt ikke i kortene.

- Vi er rigtig glade for Simon, og han har kontrakt med os i fire år endnu. Selv om der bliver skrevet om et salg i avisen, behøver det jo ikke blive til noget, sagde Troels Bech, med det velkendte skæve smil på læben, inden han fortsatte.

- Jeg kommer ikke til at kommentere på de beløb, du nævner for mig, men jeg kan bare sige, at vi er i en position, hvor vi ikke behøver at takke og bukke for hvad som helst. Der kan altid ske noget i transfervinduets sidste dage, men når jeg siger, vi meget gerne vil beholde Simon, så mener jeg det.

Simon Tibbling i aktion mod Vendsyssel i søndagens kamp. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Simon Tibbling blev i august 2017 den store helt, da han blev matchvinder i debuten mod FCK:



Det generer på ingen måde hovedpersonen selv, at efteråret med al sandsynlighed bliver i den gule Brøndby-trøje. Simon Tibbling har nemlig ikke travlt med at forlade Superligaen.

- Jeg lader min agent klare disse ting, men helt generelt er jeg en type spiller, der mener, at hvis man skal skifte klub efter bare et år, så skal man have gjort noget sensationelt. Jeg er godt tilfreds med mit første år i Brøndby, men sensationelt vil jeg ikke kalde det.

- Man skal aldrig sige aldrig, men jeg er 99,9 procent sikker på, jeg spiller i Brøndby til efteråret. Der skal et utroligt stort bud og et mirakel til, før klubben og jeg selv overhovedet skal gå ind i overvejelserne, sagde Simon Tibbling - bogstaveligt talt med hånden på hjertet.

Brøndby hentede Simon Tibbling i Groningen sidste sommer for cirka 3,75 millioner kroner, og så betalte man ifølge Ekstra Bladets oplysninger yderligere 3,75 millioner kroner efter 25 kampe.

