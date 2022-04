Ond cirkel: 'Ingen er længere bange for dem'

- Brøndby er havnet i en ond cirkel, hvor den helt store udfordring er, at klubben ikke længere har en topscorertype, det koster bronzen, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

0-7 og tre nederlag i træk til AaB, Randers og Silkeborg.

De danske mestre fra Brøndby er i sandhed landet tungt efter en periode med ni sejre i træk.

Først røg de ud af mesterskabskampen, som de kortvarigt var en del af, siden har de mistet bronzepladsen. Og nu skal de passe på ikke at glide længere tilbage i tabellen, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Brøndby er havnet i en ond cirkel uden en typisk topscorer. Ingen er længere bange for at møde dem, fordi de pludselig ikke længere overrasker med en hurtig omstilling, som vi så dengang de havde Mikael Uhre, der løb fra alt og alle.

- Hvis ikke de snart får point på kontoen, så kommer fjerdepladsen også i farezonen, advarer Stig Tøfting.

Udover defensiven er begyndt at lukke mange mål ind, så er offensiven den helt store udfordring på Vestegnen. Brøndby laver alt for få mål og holdet har ingen angriber, der er garant for 12-15 sæsonmål i truppen.

Niels Frederiksen så bekymret ud, da Brøndby tabte 0-3 til Silkeborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

En nedtrykt og sammenbidt Niels Frederiksen har noget at tænke på før hjemmekampen mod AaB torsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Det hyppigste spørgsmål, som de fleste Brøndby-fans stiller sig selv lige nu er: Hvem skal i grunden score vores mål?

- Det ligner et farvel til Andrija Pavlovic og Simon Hedlund efter sæsonen. Pavlovic har opbrugt tilliden fra cheftræneren. Han bliver ikke brugt særlig meget, og Hedlund ligner en spiller, der har brug for en ny udfordring.

- Derfor skal Brøndby ud at finde en angriber i sommerpausen. Det er en svær opgave at finde ham, der scorer plus 10 mål hver sæson.

- De har ham ikke i dag. Jeg kan slet ikke se, at hverken Marko Divkovic eller Carl Björk er topscorertyper i Superligaen, siger Stig Tøfting, der ikke har forventning, om at Brøndby spiller med om guldet.

- Brøndby er langt efter både FCK og FCM, når det handler om sportslige budgetter. Men jeg har en stærk forventning om, at de kæmper om bronzen, pointerer han.

Josip Radosevic blev udvist mod Silkeborg og skal nu sidde ude mod både AaB torsdag og FCK 2. påskedag på mandag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

I den forbindelse kalder han torsdagens opgør mod AaB for en skæbnekamp for Brøndby i forhold til bronzemedaljerne.

- Hvis de taber den kamp, så er bronzemedaljerne væk. Derfor er den kamp afgørende for, hvordan sæsonen skal defineres, påpeger han.

Ugens top: AaB!

- Det er fortjent de ligger, hvor de gør. Louka Prip er i storform, de spiller direkte og udnytter alle muligheder for at afslutte. Det kan få afgørende betydning i bronzekampen, at Lucas Andersen er tilbage. Det er en stærk trumf.

Ugens flop: Brøndby!

- 0-3 mod Silkeborg var en ydmygelse, der gjorde lidt ondt. De startede ellers fint, men de faldt helt sammen efter udvisningen. Ingen kan lave mål for dem. Det ser ikke godt ud.

