Otte på stribe: Brøndby blander sig i guldkampen

Kan Brøndby i grunden genvinde guldet?

Det spørgsmål ville modtage hånende latter, hvis det var blevet stillet for to uger siden, inden foråret blev skudt i gang.

Men efter 1-0 over SønderjyskE står Niels Frederiksens mandskab nu med otte på stribe. Ja, de har faktisk ni sejre i de seneste ti kampe. Imponerende.

Godt nok måtte Simon Rosted redde på stregen mod slutningen, men sejren virkede aldrig i farezonen. Brøndby havde svært ved at udnytte, at de spillede i overtal i næsten en time.

Sejren sikrede definitivt mesterskabsslutspillet. Det har kun i farezonen i de første ni runder, hvor Brøndby tabte tre kampe og rodede rundt som nummer ti i tabellen på daværende tidspunkt.

Nu resterer der 13 forårsrunder, og det vil være dumt at afskrive Brøndby-kollektivet.

De har langtfra de største stjerner, de mest markante profiler. Men alle de har en enorm villighed til at arbejde som en stærk enhed. Som superliga-kollektiv er Silkeborg lige nu vel de eneste, der står stærkere end Brøndby.

Niels Frederiksen havde god grund til at smile på Brøndby-bænken. Foto: Lars Poulsen

Niels Frederiksen har siden sin ankomst været i gang med en form for genopbygning konstant, når man lige ser bort fra sidste forår, hvor Brøndby holdt sammen på tropperne og vandt guld.

Man må sige, at Frederiksen har en særlig evne til at skabe trygge rammer og integrere nye spillere hurtigt.

Det forekommer tydeligt, at nye folk har let ved at falde til i Brøndby. Matchvinder mod SønderjyskE, Henrik Heggheim, er det bedste bevis, mens Joe Bell efter blot to kampe allerede ligner et centralt fyrtårn.

Carl Björk skal bruge lidt tid og alting lykkes langtfra, men han har et antrit, der kan true de fleste forsvar.

Tid har det også taget med Mathias Greve, der efter et ujævnt efterår virker på rette vej.

Det var efter en dødbold, at Brøndby bragte sig foran. Foto: Lars Poulsen

Simon Hedlund forårsdebuterede, men i en anderledes rolle. Han var trukket lidt tilbage på banen, så han havde angriberne foran sig.

Det er et logisk valg af Niels Frederiksen, fordi svenskeren i langt højere grad er i assistrollen. Selv om han har spillet angriber, er han ingen typisk målscorer.

Missionen var kun i enkelte perioder vellykket, fordi Simon Hedlund stadig virker lidt rusten og uskarp så tidligt på foråret.

Det blev ikke meget bedre, da han blev rykket på venstrekanten efter pausen. Det blev bare ikke Hedlunds aften, og derfor var udskiftningen helt naturlig.

Med Josip Radosevic ude med sygdom, trådte Anis Ben Slimane et skridt længere tilbage på banen.

Joe Bell spillede for anden i træk fra start for de blågule. Foto: Lars Poulsen

Når Brøndby rejser til Silkeborg søndag, må man forvente Radosevic er tilbage fra start. Og det kan blive på bekostning af enten Slimane eller Hedlund.

Når man skal se Brøndbys suveræne march mod toppen, skal man huske, at for blot fem runder siden var Brøndby håbløse 13 point efter suveræne FC Midtjylland.

Med sejren over SønderjyskE er Brøndby nu á point med Bo Henriksens tropper og blot tre point fra førstepladsen.

FCM-mandskabet er kun på andenpladsen i kraft af en bedre målforskel.

Der er lang vej til mesterskabet, men døm aldrig Niels Frederiksens mandskab ude.