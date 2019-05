Overbevist af Brøndby-drøm: - Nu skal vi have skabt en storklub igen

Brøndby meddelte i forrige uge, at klubben har tilknyttet Mads Davidsen i en rolle som rådgiver frem til udgangen af januar 2020.

Den anerkendte fodbold-analytiker er vendt hjem til Europa efter en årrække i Kina, hvor han besad en række store poster.

Han startede som chef for Ebbe Sands akademi, men også nåede at være assisterende træner for blandt andre Sven-Göran Eriksson i Guangzhou. Senest varetog han jobbet som teknisk direktør i Shanghai SIPG, der blev kinesiske mestre med danskeren i klubben.

Mads Davidsen er tidligere U19-træner i Brøndby, og dermed er han altså tilbage under vante himmelstrøg. Det nyder han at være, fastslår han over for tipsbladet.dk, der har forsøgt at få svar på, hvad hans egentlige opgave bliver i Brøndby.

- Jeg er ansat som konsulent og skal rådgive og hjælpe klubben og ledelsen rent fodboldstrategisk, så vi får skabt en filosofi, metodik, rekruttering osv. implementeret på tværs af alle hold og afdelinger; fra førstehold til akademi. Den proces har Ebbe som sportslig ansvarlig sat sig i spidsen for, og den vil jeg gerne støtte. Så klubben hænger sammen på alle leder og kanter, og alle arbejder i samme retning for klubben.

- Den erfaring har jeg med mig fra Shanghai SIPG FC, hvor vi 'boksede opad' og over tid konstant lå placeret over vores budget, som ellers ofte vil definere din placering i fodbold. Derudover vil jeg stille mit netværk og viden til rådighed, så vi også får koblet den svære balance med at bygge noget op over tid samt præstere på den korte bane. Fodboldens evindelige udfordring, siger Davidsen.

Du har tidligere været i Brøndby - hvad betyder klubben for dig?

- Det er reelt et svært spørgsmål, hvor jeg måske burde lyve og sige, at den betyder alt. Men jeg er med tiden blevet så motiveret af og passioneret omkring fodboldspillet og udviklingen af spillere, mennesker og koncepter, at jeg ikke længere for alvor har nogle hold, jeg føler en tættere tilknytning til.

- Når det så er sagt, så var det reelt en af årsagerne til, at jeg faktisk vender tilbage, for min plan var ikke at arbejde i Danmark lige nu, men jeg kunne mærke, at jeg fik en følelse i maven, da Ebbe ringede - at jeg havde lyst til at komme tilbage og hjælpe en klub og en masse mennesker, der har gjort rigtigt meget for min karriere også.

Hvordan oplever du potentialet i Brøndby?

- Det er igen en af hovedårsagerne til, at jeg sagde ja til projektet. Når jeg nu arbejder som konsulent og får tilbud, så kigger jeg meget på klubbers volume og potentiale samt muligheden for at påvirke ledelsen i den retning, jeg tror på. Og her passede tingene sammen.

- Klubben vil gerne den vej her, Ebbe er sportsdirektør og driver denne udvikling, og vi har arbejdet sammen tidligere og kender derfor hinanden indgående og er afklaret med, hvor vi har hinanden, så det er en fordel fra start.

- Og Brøndby betyder meget for rigtigt mange mennesker, så nu skal vi have skabt en storklub igen. Brøndby er pt. en stor klub, men Jan (Bech Andersen, red.), bestyrelsen og Ebbe vil skabe en storklub igen, og de ambitioner tiltaler mig.

Hvor kan Brøndby forbedre sig?

- Det hænger naturligvis sammen med ovenstående, da der har været en periode, hvor der har været for stor afstand med førstehold og akademi. Dette ser jeg også hver uge ude i Europa, og mange klubber ender i det, jeg kalder 'to klubber i klubben'. Et førstehold og et akademi. Og her skal vi i stedet skabe en større synergi og ikke bare udvikle vores egne spillere, men også egne trænere og andre eksperter. Vi skal skabe et miljø, hvor vi konstant udfordrer og udvikler hinanden og med et fladt hierarki på tværs, hvor alle byder ind og løfter.

- Der skal kun være en vej, og det er Brøndby-vejen. Som Ebbe har planlagt og udtalt, så skal førsteholdstruppen forynges, og der skal gøres plads til de unge igen, så vi også kan begynde at sælge flere spillere, og så jeg glæder mig til at kunne vise unge spillere og forældre denne vej, for der er ikke noget bedre stadion for en ung spiller at udvikle sig på til en international karriere end Brøndby Stadion, slutter Mads Davidsen.

Mads Davidsen bor til dagligt i London.

