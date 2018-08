Overset i Brøndby – nu er dansk talent på vej til La Liga

Det 14-årige talent Victor Vasquez blev vejet og fundet for let i Brøndby. Men nu er han på vej til prøvetræning i La Liga-klubben Deportivo Alaves

Brøndbys talentafdeling kan måske have overset et stort talent i egne rækker.

Efter at have brugt det meste af sin hidtidige fodboldkarriere i Brøndby fik den unge venstre back Victor Vasquez ikke muligheden for en kontrakt i sin drømmeklub. Men nu kan han være på vej til udlandet.

Vasquez, der fylder 15 år i november, er allerede nu eftertragtet af flere europæiske klubber. I fronten af det ræs står spanske Deportivo Alaves, der til daglig spiller i den bedste spanske række, La Liga.

Spanierne er brændt yderst varme på dansk-chileneren og vil gerne have ham til klubben med det samme.

Men lige nu vil det unge talents bagland helst vente til, at han er fyldt 16, før han rykker til udlandet.

I september drager unge Vasquez derfor til Alaves for at deltage i en prøvetræning og se nærmere på forholdene i den spanske klub. Alaves har fulgt Vasquez gennem længere tid.

Victor Vasquez spiller pt i FC Roskilde. Foto: Privat

Vasquez har rødder i Chile, og det er blandt andet via de spansktalende evner i familien, at forbindelsen til Spanien er blevet brolagt.

Allerede nu har Chiles fodboldforbund kendskab til Vasquez, der blandt andet har deltaget i en træningssamling i Sverige for spillere med rødder i Chile. Indtil videre har han ikke været involveret i DBU-regi.

Det kan måske ændre sig i fremtiden, hvis et skifte til udlandet materialiserer sig.

Vasquez har tidligere gjort sig til som angriber, men det er positionen som venstre back, han i øjeblikket spiller fast.

Efter at have forladt Brøndby i sommer startede Vasquez op på FC Roskildes U17 divisionshold forud for denne sæson. Han træner dog fortsat med i Brøndby, hvor han et par gange om ugen træner med på U17-holdet via sin skolegang.

