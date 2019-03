Overskud for første gang i 12 år i Brøndby

Det er et særsyn med plus på bundlinjen i Brøndby. Men 2018 blev ikke kun et sportsligt godt år. Det blev også første gang siden salgene af Daniel Agger og Johan Elmander i 2006, at Brøndby fik overskud i fodboldforretningen.

Et plus på 10,4 millioner kroner blev resultatet af 2018-regnskabet, hvor salgene af Christian Nørgaard og Frederik Rønnow i sandhed bidrag til det positive resultat.

Efter mange svære år og en truende konkurs i 2013 var fodboldforretningen tilbage i fin form i 2018, hvor klubben var meget tæt på det første mesterskab i 13 år.

Men det positive resultat for 2018 er en stakket frist for fodboldflagskibet fra Vestegnen. For allerede i år og i 2020 forventer klubben nye underskud.

Det kommer der, fordi Brøndby har følt sig tvunget til at ændre en del af strategiplanen, der ellers hed positive resultaterne på bundlinjen i fremtiden.

Men nu venter Brøndby først et plus på bundlinjen igen i 2021. I år venter klubben mellem 10-20 mio. kr. i underskud.

Ebbe Sand gør klar til at øge budgetterne i Masterclass med 50 procent. Brøndby skal satse endnu mere på egne talenter i fremtiden. Foto: Henning Hjorth.

Stor satsning på Masterclass

Efter afskeden med Troels Bech, ansættelsen af Ebbe Sand og siden fyringen af Alexander Zorniger lægger Brøndby nu op til at sadle en del om i fremtiden.

Der skal geares op for satsningen af klubbens egne talenter i Masterclass. I stedet for at hente dyre udlændinge som Ante Erceg, Dominik Kaiser og Anthony Jung, skal Brøndby selv lave flere af de kommende førsteholdsspillere i fremtiden.

Der skal bruges 50 procent mere på de sportslige budgetter. Altså både for superligatruppen og Masterclass, når vi er fremme ved 2022 i forhold til de planer, der lå i den gamle strategi. En voldsom satsning af Brøndby, der i fremtidens ventes at bruge mere end 20 mio. kr. alene på klubbens talentafdeling.

De øgede budgetter betyder også, at Brøndbys spillerbudget for superligatruppen skrues op fra det nuværende niveau i omegnen af 60 mio. kr.

Brøndby har med årets resultat valgt at opdatere klubbens strategiplan 6,4. Brøndby skal stadig være deltager i mesterskabsslutspillet de kommende to sæsoner og samtidig skal klubben spille europæisk fra sæsonen 2021/22.

Målet i den opdaterede strategiplan handler om, at Brøndby på sigt skal være i økonomisk ligevægt og maksimalt have en kortfristet rentebærende gæld på 15 mio. kr. samt ingen langfristet rentebærende gæld.

- Sportsligt har vi gjort det rigtig flot siden 2016 med underholdende presfodbold, to sølvmedaljer og to pokalfinaler, hvoraf vi vandt den seneste og i denne sæson har vi allerede spillet os videre til pokalsemifinalen. Så vi har gjort det rigtig godt, og det skal vi fortsætte med. Den opdaterede Strategi 6.4 er derfor fuldstændig uændret, når det gælder vores måde at tænke fodbold på. Vi skal stadigvæk spille presfodbold og spille med om medaljer og pokaler i toppen af dansk fodbold hvert år.

Vil stadig hente gode spillere

I Brøndby IF er vi rigtig dygtige til år efter år at udvikle en lind strøm af talenter til diverse ungdomslandshold, og senest i 2018 havde vi 20 ungdomsspillere repræsenteret på diverse ungdomslandshold, men det er ingen hemmelighed, at vi ønsker at flere af vores egne talenter tager det fulde skridt ind på vores Superliga-hold.

- Vi ønsker med den opdaterede Strategi 6.4 at sætte endnu mere strøm til vores talentarbejde i årene, der kommer. Vi øger derfor budgetterne for det sportslige set-up, således at Brøndby Masterclass-budgettet i kalenderåret 2022 forventes at kunne øges med cirka 50% i forhold til det, som oprindelig var forventet i Strategi 6.4 i kalenderåret 2019. Vi forventer ikke, at der allerede til sommer vil stå et helt kuld talenter klar til at gå ind i startopstillingen i Superligaen. Det kommer til at tage tid, og vi har tålmodigheden, men hvis vi ikke prioriterer det i vores budgetter nu, så kommer det til at tage endnu længere tid, udtaler sportschef Ebbe Sand til klubbens hjemmeside.Han slår samtidig fast:

- Det øgede fokus på talenter betyder ikke, at vi ikke kommer til at investere i gode spillere udefra. Vi skal selvfølgelig fortsat hente dygtige spillere udefra, der kan løfte vores trup, som vi for eksempel har gjort med Simon Hedlund, ligesom vi fortsat vil investere i at have nogle af de allerbedste træningsfaciliteter og den nyeste teknologi til rådighed, så vi kan gøre vores spillere bedre, uanset om de er talenter eller erfarne landsholdsspillere.

Se også: Brøndby banket i Odense: Nu er de under stort pres

Se også: Brøndby i krise: De virker sårede