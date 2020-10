Passive Brøndby

Efter fire sejre i sæsonens fire første kampe fandt Niels Frederiksen ud af, at træerne langtfra vokser ind i himlen for Brøndby.

Superligaens tophold kom helt ned på jorden efter 0-2 nederlaget mod SønderjyskE, der blot skulle bruge et kvarter for at vinde opgøret.

Brøndby var toneangivende før pausen, dog uden at skabe store åbne chancer.

En stærk start på anden halvleg og to scoringer sikrede sejren overfor et Brøndby-mandskab, der ikke evnede at skabe store, åbne chancer efter pausen.

- Vi aftalte, vi skulle være klar fra start af anden halvleg. Men vi tabte fire dueller ved det første mål. Jeg synes, vi blev for passive. Og så spillede vi simpelthen ikke hurtigt nok, sammenfatter anfører Andreas Maxsø.

Brøndby havde ikke ideerne og evner til at åbne en kompakt SønderjyskE-defensiv, da holdet var kommet bagud.

Det kneb både med evnerne og gennembrudskraften.

Niels Frederiksen forsøgte med debut til Andrija Pavlovic, men serberen evnede ikke at løfte Brøndby.

Andrija Pavlovic fik debut for Brøndby, men han kunne ikke ændre 0-2 til point. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix.

Riveros starter mandag

Helt skidt så det faktisk ud på de to backpositioner. Både Andreas Bruus og Kevin Mensah leverede langt under niveau mod SønderjyskE.

Offensivt var de blege, defensivt tøvede de og var sjældent beslutsomme.

Blas Riveros, der er kommet til Brøndby fra Basel, har mandag første arbejdsdag på Vestegnen.

Han ligner en back, der kan træde direkte ind i Brøndbys venstre forsvarsside, hvor holdet skriger på en venstrebenet spiller.

- Blas er i kampform. Nu må vi se, hvor hurtigt vi kan integrere ham i truppen, siger Niels Frederiksen, der ikke vil afvise at bruge ham allerede i den kommende weekend mod FC Midtjylland.

