PL-topscorer hylder Zorniger: - Havde næsten bestemt mig for Brøndby

Det er kun lidt over et år siden, at Teemu Pukki havde sin daglige gang i den danske Superliga. Nu er han at finde på en helt anden hylde. For efter han skiftede til den daværende Championship-klub, Norwich, er det kun gået en vej for Pukki og klubben.

De befinder sig nemlig i Premier League, efter de sikrede direkte oprykning fra Championship i den forgangne sæson med Pukki som topscorer i ligaen. Og som om det ikke var nok, så har Norwich og Pukki fået en forrygende start på Premier League med tre point efter to kampe, hvoraf nederlaget var på udebane mod Liverpool.

Pukki har allerede scoret fire mål i de to kampe, og angriberen er dermed på en delt førsteplads på topscorerlisten sammen med Raheem Sterling.

Selvom den 29-årige finne i øjeblikket er på alles læber, så glemmer han ikke, hvor han kommer fra. I et interview med Daily Mail forklarer han nemlig, at tiden i Brøndby var altafgørende for ham, da Alexander Zorniger blandt andet lærte ham, at defensivt arbejde betaler sig.

- Før jeg kom hertil, havde jeg fire sæsoner i Brøndby, som var altafgørende for mig. Især mentalt. I de to første sæsoner scorede jeg ni mål i begge sæsoner. Herefter fik vi en ny træner, Alexander Zorniger. En tysk mand. I de næste to sæsoner scorede jeg henholdsvis 20 og 17 mål. Han rykkede spillerne, han fik os i form, og jeg lærte, at defensivt arbejde var godt for mig, siger han ifølge Daily Mail.

Teemu Pukki og Kamil Wilczek sammen i Brøndby-angrebet. Foto: ANDERS KJÆRBYE/Ritzau Scanpix

Yderligere afslører Pukki, at han var tæt på at blive i Brøndby, inden han i sidste ende forlod klubben til fordel for Norwich.

- Nogle hold have haft spejdere til at se på mig sæsonen før (16/17). De forsøgte at hente mig, men vi gjorde godt, og Brøndby ville holde fast i truppen. Brøndby tilbød mig en ny kontrakt, men jeg ville gerne se, hvad der var af muligheder i sommeren.

- De ville have mig til at blive, og jeg besluttede mig næsten for at blive, fordi jeg så godt kunne lide at være der. Men i sidste ende ville jeg opleve noget nyt. Det er årsagen til, at jeg forlod Brøndby og tog til England, siger han.

Teemu Pukki og Norwich skal igen i aktion lørdag, hvor de tager imod Chelsea hjemme på Carrow Road kl. 13:30.

